两栋双层顶层公寓组成的“双阁楼”，空间大设备多，建筑师得做一些结构改造，以便将两栋房子二合为一。

这栋公寓豪宅坐落在圣淘沙，最大的特点是房子由两栋双层的顶层公寓组成，成为双阁楼，相当罕见。两个空间面积分别为730平方米和275平方米，总面积为1005平方米，相当大。

这两栋双层顶楼公寓面向圣约翰岛、金融区和滨海湾金沙酒店，无敌海景非常怡人。房子内共有五间卧房，包个一间主人房、两间儿童房和两间客房。另外还有一间书房、游戏间、健身房、家庭电影室、卡拉OK室、半户外厨房、工作室、户外庭院，外加36平方米的泳池和一个36.5平方米的屋顶花园，各种各样的空间都有，齐全又壮观。

奢华宽敞的主人房，采光足。（白继文摄）

设计独特宽敞舒适的工作间。（Bryan Van Der Beek摄）

独特角度一览奢华客厅。（白继文摄）

工程包括装修与改造

为这独特双阁楼设计的是本地知名得奖年轻建筑师潘怡诚，他透露这项工程包括了不少装修工作和重新改造。“为了要连接两栋阁楼，我们须要进行一些小型结构工程，当中包括打通原本的厕所位置，以便连接对面阁楼的私人电梯大厅。”

建筑师在个别单位的二楼设了一个亭子式结构，其中一个是为了把户外空间设计成一个户外厨房，另外则是遮盖原有的游泳池，以作为一个能观赏金融区景色的户外大厅。

采光十足的厨房，外面就是天台花园。（Bryan Van Der Beek摄）

公寓顶楼的天台泳池。（白继文摄）

男童卧室天花板上有个密室，设计成一个太空主题的游乐天地。（Bryan Van Der Beek摄）

屋主有一个5岁的儿子和一个9岁的女儿，对孩子的房间设计格外讲究。他要求房间设计好玩，同时有点游戏成分。两间卧房的床都是定制的，卧房内还有一个上层的游戏空间。儿子卧房天花板还有一个密室，设计成一个太空主题的游乐天地。

选用自然石材

材质方面，屋主对自然石质料非常感兴趣，过去几项工程都使用自然石料，所以这栋双阁楼也采用了大量的石头质料，用在包括重新改装的楼层之间的楼梯。

楼层之间的楼梯，材质为石头。（白继文摄）

潘怡诚说：“使用石头质料是最费时的工程，因为需要时间来挑选、筹备、定制、预先干铺才运输。送到工地后又要小心翼翼地一片片重新贴铺起来。另外，也有一些是镶嵌在屋顶上行成一个悬崖设计，这需要钢铁支撑结构和石砖工艺上非常精准的计算和配合。由于整个铺砖的过程非常讲究，同时又在疫情期间进行，所以整个制作过程比预期中还要长。”

2020年3月，潘怡诚开始为屋主设计时，原本只有一栋房子。装修在6月开始进行。屋主在附近已经有一栋别墅，但因为疫情，屋主了解到接下来两年全家人都无法出行远游，于是决定为家人建造一个更宽敞、舒适的生活环境。于是，三个月后屋主买下了对面的阁楼，希望能扩大疫情期间居家生活的空间。

他要求房子内的设施能迎合家人的各种休闲需求，当中包括室内和户外大厅、户外厨房、室内电影院、卡拉OK室和游戏室等。由于从建筑的顶楼能瞭望到美丽的海景，所以建筑的中心是要把阁楼设计成一个建在悬崖边的海边度假屋。两栋阁楼最终在2021年7月完工。整个工程，从设计到竣工共花了15个月。

家庭电影室比电影院包厢还奢华。（Bryan Van Der Beek摄）

连接厨房的悬崖设计

潘怡诚说，身为一个建筑师，他希望能在建筑与室内外设计之间，找到一个和谐和互补的平衡，不要有户外和室内之分。他认为这项工程的最大卖点是连接厨房的悬崖设计，他希望能完美地融合使用性与视觉美感。在这项工程里，他借用了住宅的环境和建筑来构造这间双层阁楼悬崖屋。

窗帘的特点是特别把圣约翰岛的美景框起来。（白继文摄）

由于房子的设计元素都是取自周围的环境，建筑师特别定制了地毯和窗帘来融入其中。地毯的设计灵感取自海滩，而窗帘的卖点是特别把圣约翰岛的美景框起来。

“我的目的是为客人定制一个独特的环境。我们把每个房子的设计当作屋主最理想的房子来设计，希望能通过房子的设计带出屋主的性格和对生活的展望。为了实现这目标，这些年我的团队研发了一个数码制作工坊，让我们能以最精准的方式来实现理想设计。”

这项工程的最大挑战是材料和人工短缺。因为疫情期间的各种限制和安全措施，导致许多承包商都无法安排预期需要的人工。另外，因为居民在这期间多居家办公，所以装修工程为了配合公寓的其他住户在家里办公开会，多次须要暂停。

整个装修工程为350万元，当中80万元用于房子使用的天然石头。

地点：圣淘沙

面积：1005平方米

设计装修时间：15个月

装修费：350万元（当中80万元为石头材料）

建筑设计：Type0 Architecture／Produce