在家具上印制摄影作品 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年11月7日 5:00 AM 阿蒂巴·杰斐逊的摄影作品出现在家具上。（取自品牌官网） 字体大小: 小 中 大 美国家具品牌Modernica携手摄影师兼滑板手阿蒂巴·杰斐逊（Atiba Jefferson），近期推出联名系列家具。Modernica邀请来自洛杉矶的摄影师杰斐逊，通过他作为摄影师的独特视角，在家具上活现街头文化的魅力。Modernica与杰斐逊选取最满意的一组照片，打造涵盖玻璃纤维椅、咖啡桌、立体收纳架在内的一系列单品，让照片跃然呈现于家具上。其中，咖啡桌展示了全部15张图片，以模仿灯箱所营造的氛围。Modernica还推出带有杰斐逊亲笔签名的限量版家具，并将盈利全部捐赠给City of Hope癌症中心，帮助需要帮助的罹癌患者。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 家具 摄影师 时尚 潮流 潮牌 街头艺术 联名 让水泥成为更可持续材料 初次会晤