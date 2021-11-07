在家具上印制摄影作品

美国家具品牌Modernica携手摄影师兼滑板手阿蒂巴·杰斐逊（Atiba Jefferson），近期推出联名系列家具。

Modernica邀请来自洛杉矶的摄影师杰斐逊，通过他作为摄影师的独特视角，在家具上活现街头文化的魅力。

Modernica与杰斐逊选取最满意的一组照片，打造涵盖玻璃纤维椅、咖啡桌、立体收纳架在内的一系列单品，让照片跃然呈现于家具上。其中，咖啡桌展示了全部15张图片，以模仿灯箱所营造的氛围。Modernica还推出带有杰斐逊亲笔签名的限量版家具，并将盈利全部捐赠给City of Hope癌症中心，帮助需要帮助的罹癌患者。