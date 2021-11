材质着色 沉稳又灵动

设计师用材质与颜色营造沉稳又灵动的家居,原木色家具与地板带乡野与日式元素,深蓝与榄绿只刷半面墙减少压迫感,又能带出主人家品味。

这对年轻小夫妻的家有一点室内,又有一点户外;有点美式,又有点日式,多种元素微妙结合体现出新一代屋主的家居新主张。

走进这间位于勿洛水池路的五房式组屋,的确有点走进美国野外小木屋的感觉,或许这正是它给人介于户内外的印象。细看之下,这印象也来自屋主大量使用原色木板制作的家具和地板。除了客饭厅的栎木地板、全木饭桌椅外,客厅还有一面几乎全用木板铺饰的墙,设计师用L形铁托架和木板在一片大木板上分隔成五层的书架、橱架,成为客厅一抹亮眼的特色。

设计师用L形铁托架和木板在一大片木板上分隔成五层的书架、橱架,是屋主展示收藏的舞台。

负责室内设计的Monocot Studio创办人郑永强透露,30几岁的男主人和20几岁的女主人来自广告设计行业,两人很喜欢收集可爱、有趣的小物件和公仔,这个大木架就是特地为他们打造来展示收藏的舞台。郑永强认为魔鬼就藏在细节里,有些细节捉对了整个空间就会有紧密的连贯性。

他说:“我刻意将木架的高度与旁边门框的高度连成一线,这种细微的连接会造成一种视觉心理上的愉悦感。屋主坚持要把电视机融入这木架,因此在制造前必须好好地规划一番。此外,我也特地选了有点圆头的黑色螺丝钉,让木架看起来更有层次感,而不只是一大片沉闷的木板。”

屋子有个宽大的阳台,屋主与设计师决定把它“关闭”,把户外变成室内的一部分,这么一来便能拉长客厅与饭厅的面积,让室内空间更显宽敞舒适。

客厅与饭厅之间摆着的一张户外折椅,不但不突兀,反而带出这个家内外的青春时髦特色。木架上、窗边、沙发旁,散落客厅与饭厅的植物更进一步地把户外的感觉移进室内。

客厅与饭厅之间摆了一张户外折椅,带出户内外的青春时髦特色。饭厅的日式灯笼吊灯是荷兰老牌Le Klint的经典设计。

与主卧室相连的更衣间也采用了与客厅墙架同色系的木板打造落地大衣橱。设计师采用滑门,感觉像日本传统住家的滑门更添淡淡日式风情。

独特用色语汇

郑永强用色一向内敛而不落俗套。这个家的设计采用了不常见的深蓝与深橄榄绿。橄榄绿用在客厅、厨房和浴室,男主人喜爱的深蓝则用在更衣间的特别定制盥洗台,以及连接浴室的墙面。设计师用一半白、一半深蓝或一半橄榄绿漆墙,让室内看起来更有灵动感,这手法是Monocot Studio在用色上的一大特色。

男主人喜爱的深蓝用在更衣间盥洗台和连接浴室的墙面。

深蓝、深橄榄绿这些颜色较为“强势”,若将整面墙漆上这些颜色会给住户带来压迫感。郑永强说:“或许因为我是建筑设计出身,设计建筑主要用钢筋水泥,所以我刚开始时很害怕颜色。转入室内设计后,我才开始探索颜色的使用。即便如此,我还是喜欢较灰暗的颜色。”

一个家其实就是一个展示住户个性的舞台,设计师能做到的也只有为屋主提供一个框架,屋子本身的灵魂得由屋主自己去填满。男女主人有自己的品味,懂得鉴赏设计美,他们摆设在架上的饰物,不管是揶揄风的画作,汉堡包造型的公仔,还是挂在墙上的摄影作品,饭厅的荷兰灯饰品牌Le Klint的经典“灯笼”(Lantern)系列吊灯,都显示他们的二人世界独具一格。

猜猜这霓虹灯管字母有什么意思?答案就在报道里。

饭厅墙上挂着一个霓虹灯管的墙饰,是一串宛如密码的字母。记者问那是什么意思?设计师透露是“你到哪里,我都形影相随”(I Will Go Everywhere With You)。

地点:勿洛水池路

面积:98.5平方米

设计+装修时长:6个月

装修费: 7万5000元