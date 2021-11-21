串流大潮难挡 老店细水长流

在工作和学习搬上网络之前，现代人的休闲娱乐早已给网络科技改造，实体的影音、纸媒在年轻一代的文化生活圈子了无踪影。然而，在城市的安静角落，还有唱片店、影碟租卖店、漫画租借店，数十年如一日地开灯营业，吸引足够的客人维持经营。

这些生存于时代潮流之外的老店就像现代人的解忧杂货店，《联合早报》记者采访年长的店主，和老顾客攀谈，发现实体店除了提供服务，还有串流媒体无法取代的人与人之间的互动与相伴。