串流大潮难挡 老店细水长流 订户 来自 / 联合早报 文 / 蔡欣盈 摄影 / 陈渊庄 严宣融 白艳琳 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 从影音观赏，到图文阅读，串流媒体逐渐入侵现代人的休闲生活。在实体交流不断改写的时代潮流中，还有极少数的小商户守住实体店，为人们留住可拥抱怀中的温度。 字体大小: 小 中 大 在工作和学习搬上网络之前，现代人的休闲娱乐早已给网络科技改造，实体的影音、纸媒在年轻一代的文化生活圈子了无踪影。然而，在城市的安静角落，还有唱片店、影碟租卖店、漫画租借店，数十年如一日地开灯营业，吸引足够的客人维持经营。这些生存于时代潮流之外的老店就像现代人的解忧杂货店，《联合早报》记者采访年长的店主，和老顾客攀谈，发现实体店除了提供服务，还有串流媒体无法取代的人与人之间的互动与相伴。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 唱片行 影碟店 避开洋服语言 讲新加坡故事 食阁及大型餐饮区 美食与环境堪比餐馆