摩登农舍风情与美相融

The Interior Lab提供照片

农舍风应用在家居是对农家生活或农居情趣的美学诠释，室内设计师将这间四房式组屋打造出具备农舍风情精髓的现代家居。

追求质朴、宁静的农舍（farmhouse）风格家居，正成为一种时尚潮流。即使是在新加坡这样的都市社会，也有越来越多的拥屋者将家居定调为农舍风。

但毕竟我们已脱离农耕社会，应用在家居中的农舍风，其实是一种对农家生活或农居情趣的美学诠释，并不是真的把农耕、稷事那一套还原在住宅中。“农家乐”类型的民宿偶尔一住当然好，但回归到城市住房环境，室内设计师们将农舍风做了摩登改良。

The Interior Lab的室内设计师蔡堉甯，为这间位于实龙岗的四房式组屋，打造的就是一个提炼出农舍风情精髓的现代家居。居住者是一对夫妇，和他们两个青春期的孩子。

蔡堉甯说记得与客户第一次会面，他们分享了对旅行的热情并回忆了他们住过的民宿。“他们是一对享受生活中美好事物，并爱与家人共度美好时光的夫妇。”

共享空间加入农舍元素

在屋主的分享中，蔡堉甯抓住了一些元素，并提出了现代农舍的概念，立即得到肯定。为实现这种设计理念，蔡堉甯在大多共享空间或区域都用心加入农舍元素。

玄关因灯饰装点，视线被拉高。

比如玄关，为人提供宾至如归的感觉，以及为鞋履等进出所需物件提供存储空间，是蔡堉甯的主要规划。“我们在柜子间放了一个实木凳，地板上的长形地毯无疑将舒适感提升到一个新的水平，并与客厅区域的地毯有呼应。农舍感十足的吊灯，可说是玄关的宣言单品，将人们的注意力吸引到顶部，因此即使玄关两侧有很多存储空间，步道也感觉宽敞轻盈，而非拥挤沉重。”

客厅则突出温馨，蔡堉甯说：“我想这是屋主与家人、朋友共度最多时间的地方。每天晚上，这里都充满欢笑、爱和食物香气。我们决定设置的第一个物件是落地式电视储物柜。在顶部，我们为客户增加了开放式展示架，放置他们旅行时的珍贵记录和能够提醒他们度过美好时光的小玩意儿。”展示柜的夏克式（shaker）柜门则与室内其他柜体风格一致，蔡堉甯在电视背面添加了搭叠细节，并使用黑色配饰来与白色主调形成反差，为其引入更多活力，因此在这个空间展现出很多纹理配对。大地色系的地毯带来柔软感，黑色的钢架椅和直叶风扇，顺势带入现代线条，并实现了恰到好处的硬度，以平衡空间质感。

木材和黄铜为厨房送暖

开放式厨房的立意也很直接——蔡堉甯说屋主喜欢烘焙，并与家人一起享用美食。“我们将岛屿型架构与餐桌结合在一起，在不影响厨房功能的前提下，为两者提供足够空间。

岛屿形餐桌提升了厨房农舍美感。

两个镀铬吊灯突显现代都会气息，并与餐桌镀铬的水龙头相得益彰。”因不想让厨房显得冷调，蔡堉甯将木材和黄铜等暖色调融入空间，并将厨房的直线条与餐椅的弯曲度两相中和，以进一步柔化氛围。当然农舍风厨房最不能缺少的就是背景墙，蔡堉甯在背景墙和台面上都使用了烧结石（sintered stone），以获得更具戏剧性的外观。烧结石也称岩板，由天然原料在1800摄氏度以上烧制，主要特性为大、轻、薄，比陶瓷大板更耐火、耐高温、耐污、耐腐蚀以及零渗透。蔡堉甯还在厨房添加了一个拱形镜子，为空间引入更多光线，它也是一个很棒的农舍风装饰。

共用浴室是多种元素的撞击与融合。

共用浴室也流溢农舍风情，设计师在地板上铺设的瓷砖，以不规则的形式拼贴，以增加趣味。看似大理石的瓷砖覆盖了墙壁，其通透白色和洒脱纹理立即点亮浴室。

主卧浴室的壁龛十分可爱。

蔡堉甯在浴室中也引入了配饰在色彩上的混搭，比如柜体的木色和地板瓷砖的灰黑色，但壁灯灯架的金色橱柜和水龙头等的银白色，都为这个空间赋予了农庄气息。主卧浴室的小壁龛，可爱、实用又有农趣。

洗衣区是个温馨的小空间。

连洗衣区这样的小空间，也没被忽略。蔡堉甯：“我相信如果房子里的每件物品都有自己指定的位置，房子就会保持整洁，不显杂乱。所以巧设了一个漂亮的小洗衣区，这里有柜子，摆放日常清洁用品。”当然，夏克柜是洗衣区的重点，还有木色地板，都让这里弥漫着淡淡农舍之美。

女儿的房间自然光线充足。

至于主卧、女儿的卧室、儿子的卧室，这些私人空间则强调其功能性。蔡堉甯说：“我们讨论了每个房间的要求，用居住者各自喜欢的东西定制了每个空间。对于屋主夫妇来说，按摩椅、学习桌和大号双人床是他们的要求，我们也将原本用于另一个房间的空间，改装成一个步入式衣橱。对于两个孩子们，我们设计了‘平台床’，并确保他们有足够的储物空间存放书籍和各种收藏。”

儿子的房间功能性十足。

地点：实龙岗

面积：105平方米

装修时间：约2个月

装修费：9万5000元（包含家具）