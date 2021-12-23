《夜半歌声》原唱之谜

盛家伦原是《夜半歌声》主唱，但电影录制时病倒，姚萍临危受命，成了幕后代唱，一曲成名。

说起《夜半歌声》，都说盛家伦是原唱，但电影中主唱是个名叫姚萍的歌唱家，还是个新加坡人，怎么回事？

姚萍临危受命

姚萍凭《夜半歌声》一曲成名。（互联网）

1937年3月底上映，马徐维邦编剧导演的黑白片《夜半歌声》是西洋戏剧《歌剧魅影》的中国版本，词曲作者是田汉和冼星海两个泰斗。

盛家伦生于1911年，1957年英年早逝。他原是《夜半歌声》主唱，但电影录制时却病倒，姚萍临危受命，成了幕后代唱，并一唱成名。令人纳罕的是影片片头字幕中，完全没有列示主唱的名字。

歌曲脍炙人口，盛家伦过后灌录黑胶唱片，于是一般都认为盛是原唱。

YouTube上从电影剪辑的《夜半歌声》视频，也错误地标示盛家伦原唱。

生于槟城

姚萍原名姚尚朴，是1910年代生于马来西亚槟城的客家人，父亲姚仲璜是著名中医，姚萍广州暨南大学音乐系毕业。上世纪30年代，在上海拍戏，拍过泰山默片，是中国泰山第一人。期间合作过的演员包括周璇、龚秋霞、洪波等。

姚萍在上海期间曾向伍伯就学声乐，据传姚盛两人师出同门，《夜半歌声》原唱代唱唱腔近似，看来两人是师兄弟的说法并非空穴来风。但细听之下，盛较为激昂，姚则委婉一些。

整首歌跌宕起伏，由境入情，接着高吭地表示自己心儿是铁似的坚贞，誓和那封建的魔王抗争。

随后金山饰演的宋丹萍柔情似水地向胡萍饰演的爱人李晓霞告白，过后又纠结地说要永做坟墓里的人，埋掉世上的浮名，最终满腹的愤怒化作江涛和歌声。

1950年回新加坡

盛家伦和姚萍处在国共对峙、日本侵华，中华民族最危险的时候。《夜半歌声》表面上是情歌，内里隐喻了革命抗战情操。身历其境，他们唱出了时代的怒吼。

往后许多男高音唱这首歌，音质好，但没经历过这个大时代，把它当一首歌来唱，唱不出澎湃气势，更不能让听众热血沸腾。

1937年七七卢沟桥抗战爆发，同年8月中淞沪会战爆发，上海呆不下去了，姚萍携上海妻子伍琼芳及儿子南下香港九龙，演广东戏和唱广东大戏为生。

1950年代初，他随“香港歌艺团”到新加坡巡演，过后留了下来陪伴老父，先在广福学校教书，1950年代末转至后港新民中学教导音乐和华文。

他上课时常提起代唱《夜半歌声》的事，更大展歌喉以资证明，雄浑的男高音搞得邻班都不用上课，连数十米外的校务室也听到，得烦劳周炳麟校长上门要求噤声。歌唱家的性子，连校长也得礼让几分。

有时他还让同学点歌，有一回大家点《王昭君》，他说那是女生唱的，并自顾自地唱起客家小调。上课时，他教我们唱Do Re Me Fa So La Ti Do，说这七个音节是基本功，掌握不好，七音不全，歌也唱不好。

平时他手上拿着一根藤鞭兼指挥棒，教唱时指挥，或是打在桌面上吓唬顽劣学生。课余也爱喂鸽子。

1970年到香港发展

影艺终究是他的最爱，1970年，年近60的他离开新民中学，到香港加入邵氏机构从事影艺音乐工作，三年约满后回新加坡，与得意门生汪锦成从事教唱工作，1980年在居所去世。

闲时回忆母校旧事，想起姚萍老师，上网搜查，发觉相关的资料很少。唯一欣慰的是网上提及他因代唱《夜半歌声》而声名大噪。

笔者查证了这一段往事，补上一笔，充实资料，以正讹误。