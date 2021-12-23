林育荣个展 观测海岸与土地拉锯战

本地当代艺术家林育荣最新个展“海岸的交错观测”，继续探索新加坡土地和海洋之间的拉拔战。填海工程“掩埋”了海域的人文历史，他所生长的樟宜滨海村庄也因此消失。

艺术家林育荣认为新加坡的海况越来越糟。（STPI提供）

我国当代艺术家林育荣（48岁）自2005年开启“海况”（Sea State）项目，探索新加坡土地和海洋之间的拉拔战。最新个展“海岸的交错观测”（Staggered Observations of a Coast）延续他的观察——新加坡的海况越来越糟。

展览入口处展示纸上丝印磁铁《海况8：网格，无论何时何地》，2015年在威尼斯双年展展过。新加坡的海域被切割成四方网格（grid），每个四方网格有四个号码，是新加坡人设计的海事图系统。林育荣说，这是为了配合新加坡作为航运国家的需要，让入港的船只知道在哪里停泊，“新加坡海域成为船只的停泊点。以前的海域有很多故事，是文化领域，人们在这里生活，随着海域被垄断、军事化、去本土化，这些故事被号码取代。”

自1970年代起，很多住在沿海一带的居民被令搬到本岛内陆，林育荣视这种抹煞海域生活文化历史的行为为暴力。他就生长在樟宜的滨海村庄，该村庄早已消失。他认为《海况8：网格，无论何时何地》是重要作品，2021年版将新加坡海事图切成两块：一个大块的，代表官方的民族国家，人们居住的地方；另一块无数散落的碎块代表海况，正在进行的填海工程扩大领土面积，也是经济生产力所在，客工住的填土地带。

新加坡自1960年代起，填海土地使面积扩展了约30%。《海况9：岛屿系列》六组作品用激光切割手工纸组合出填土地带（如滨海湾、樟宜）地图，林育荣故意将地名英文拼写混淆，暗喻这些岛屿的生活文化历史，由于国家重新使用而丧失了。

《海况7：负片》和《海况7：沙印》启发自林育荣儿时玩沙堡的记忆。沙雕是他试用沙打印出填土的过程，沙子来自大士尚未公告的填土部分，还属于海域。另件沙雕呈现了填土的方式：沙子不牢固，所以堆成小山丘。《沙图》展现从海域转为填土地段的过程。

建国时前途未明朗，财长吴庆瑞1969年提呈“B计划”，在樟宜成立渔业培训中心，万一工业发展不行，新加坡就发展为“渔国”，后派不上用场。林育荣展出的录像，拍摄一个人在大士填土丘顶上“喷雾”。他展出摄影家林光霖拍摄渔夫作业的黑白照，联想到当渔夫的父亲曾烧贝壳混水调成漆料。

林育荣乘帆船出海之前，观察云层推测风向，图为《汇聚区19》。（STPI提供）

乘帆出海学会观云察波

林育荣是帆船前国手，参加过奥运会，后转向艺术界发展。每年有半年时间，他从东海岸乘小帆船出海，养成出海之前，观察云层、海波来推测风向的习惯。他说，波纹不是一般人以为的是海浪所带来，而是风掀起的，多年养成观云察波的习惯影响了其艺术美学。

当云层形成锥体时，显示风来了，也就是帆船手常说的“HLL”，被林育荣当成作品名称。其《交错观测》和《汇聚区》系列捕捉了各式各样的云朵图案。还有不同的海水位与水波的图纹系列，这位艺术家说得出哪种波纹在哪个海域出现。林育荣说，新加坡位于赤道，从北半球和南半球吹来的风相互碰撞并抵消，导致寂静状态（称“风低迷”或“热带间辐合区”），发生了很多却看似什么也没发生。

展览是2022年新加坡艺术周节目之一，即日起至2022年1月30日，星期一至五上午10时至晚上7时，星期六上午9时至傍晚6时，星期日上午10时至下午5时，在新加坡泰勒版画院（STPI，41 Robertson Quay S238236）举行。林育荣也将在2022年1月8日与Elizabeth Wijaya博士举行对话会，活动免费，可上网报名。