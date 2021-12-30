野米剧场新年两剧 伴家庭观众度佳节

2022年开春后，本地英语剧团野米剧场推出首两部作品，为观众带来佳节欢乐。其中《好公民》是由野米近期发起的该团青年支部新加坡青年剧场（Singapore Youth Theatre），推出的原创剧作。

主办单位提供照片

来临的元旦和春节，野米端出两出戏剧迎新，伴家庭观众，尤其是年轻观众度佳节。

青年戏剧《好公民》（The Good Citizen）和音乐喜剧《华丽丽的天庭竞赛》（The Amazing Celestial Race）是2022年开春后，本地英语剧团野米剧场推出的首两部作品，野米明年的新剧季开始得很早——《好公民》将在1月8日、9日登场，《华丽丽的天庭竞赛》则会于2月10日起公演，这两部剧作的演出场馆均在野米辖下的义安公司剧院@野米。

年轻创作者讲述内心故事

值得一提的是，《好公民》是由野米近期发起的该团青年支部新加坡青年剧场（Singapore Youth Theatre），所推出的原创剧作。

青年剧场这一戏剧制作计划于2020年首次启动，教授13至17岁的年轻人，如何写作、执导和表演舞台剧。为期一年的时间里，参与者获鼓励和推助，来制作和演出能讲述他们内心故事的戏剧作品。

野米创团艺术总监王爱仁说：“我们很自豪能够为这些有抱负的年轻创作者，提供一个表达自己以及他们的关怀、希望和愿景的平台。”

《好公民》将生活和成长想象为一种棋盘游戏，该剧由此刻的一批青年剧场参与者发想和构思，此剧审视玩家必须做些什么和牺牲什么才能成为一名所谓的好公民。

参与该剧创作的达善（Dharshan Nathan，16岁）说：“我们的剧作审视了在新加坡生活中，我们所被赋予的诸多期望。但是，还有一个可探讨的问题是：当达到成功须要你放弃自己的一些与众不同之处时，你又如何得以保持真我呢？”

青少年能勇于对人生设疑是好现象，艺术的表达本来就源于对某些答案的求索，年轻人的疑问应被重视。

该剧在剧作家林汀文的指导下完成创作，这位获奖的年轻剧作者，在推荐这部由比他更年轻的剧作者们带来的戏剧时说：“我建议所有父母、师长，和生活中同年轻人打交道的人，都应该来看看这个节目，这样我们就可以了解他们的期待、恐惧和抱负，并在他们在入世这一过程中，以更好的成年人之姿，来提点、指引或帮助他们。”

年轻参与者们对青年剧场的设立纷纷表达称赞，2020年的参与者杨湘桐（19岁）说：“这一计划不仅让我在演技上提升，也让我的写作和执导能力提高。”2021年的参与者黄靖颖（15岁）说青年剧场的体验让人眼界大开；同样是2021年的参与者，黄宇欣（15岁）说与共有戏剧热忱的同龄人合作，很是令人满意。

聆听年轻人所发出的“新声”，或许是我们开启这一年的新方式。

华丽再现民间故事

春节期间，野米将带观众重温《华丽丽的天庭竞赛》——这是一部令人兴高采烈的音乐喜剧，在今年春节期间首次演出，为观众带来佳节欢乐。

《华丽丽的天庭竞赛》是对中国古代民间故事的华丽重构，邀请观众一同站到最终决定中国十二生肖排序的竞赛起跑线上，观看这一场激烈无比的竞争。

这部为一家老小准备的轻松作品，由魏铭耀执导，刘伟安编剧，黄有杰作曲，但与去年的卡司不同，今年演员班底有所调整，由洪正恒等年轻演员担纲。

“与新加坡优秀的艺术创作者合作，从而创造出这部令人眼前一亮的《华丽丽的天庭竞赛》，对我来说，是职业生涯中的一大亮点，”资深剧场人魏铭耀说，“由于座位限制，我们今年只能接触到有限的观众，因此我们决定让这部剧在明年重放异彩！我们迫不及待地想要让这部作品，为各个年龄段的观众带来一场眼花缭乱又心花怒放的奇幻大秀。”

“这个作品甚具吸引力！”王爱仁补充道：“《华丽丽的天庭竞赛》所宣扬的乐于助人和大爱大善这一主题是永恒不变的！”

和亲朋好友、爱人知己共赏佳作，难道不正是共度佳节的一种美好方式？

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