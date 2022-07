“土壤是我们最容易遗忘,也最不该忘记的资源。”(The ground is the easiest resource to forget, and the last we should.)

美国作家保罗·波嘉德(Paul Bogard)在《足下大地》(The Ground Beneath Us)一书中,解释土壤远比我们想象的重要——接触土壤和其中的生物群有助人体建立防御系统,但人类却远离了土地,还使用大量农药、杀虫剂和化肥,污染大地与水源。人类又在土地上铺柏油,隔绝了地底生物需要的空气和水,这无法逆转;土壤是活的,我们却在扼杀它。