Sing My Song卡拉OK| KTV是孕育歌手的摇篮

去年7月中，九家家庭式卡拉OK在请愿网站上载请愿书，希望政府能够把做家庭生意的卡拉OK，与“有陪坐女郎”的酒廊区分开来，另设一个组别处理。7th Heaven与Sing My Song都参与联署。

业主基于商业考量，将店面租给其他人，Sing My Song包厢式卡拉OK的老板裴春清（49岁），守不住位于巴耶利峇中心的店面。对经营卡拉OK生意，心中仍有一团火的他，在访问中透露，会找寻新店面。位于裕廊西的Sing My Song仍在营业，适逢大学毕业季，这家靠近南洋理工大学的店，迎来不少毕业生光顾。

裴春清对待卡拉OK生意的热忱，源于他喜欢好声音，“我对听歌、音响有兴趣，喜欢听到一把好的声音，喜欢会享受演唱美好歌曲的人。当我看到唱得很投入、很享受的人，也会觉得开心。”

开发软件让点歌数码化

在裴春清看来，卡拉OK是孕育本地歌手的地方，“能够培养一群年轻人唱歌，越多人唱歌，发掘歌手的概率就提高了，这些人可以去参加国外的比赛，在海外闯出名堂，为新加坡争光。就像派选手去奥林匹克运动会参赛，拿奖牌了，也是我们的荣耀。我们要继续培养新一代歌手，在线歌手总有一天会淡出，新歌手要超越前人的成就，去到中国大陆、台湾等地的舞台，让我们的国旗飘扬。”

千禧年前后的卡拉OK，设有点歌机房，若有20间包厢，机房里就有20台光碟播放机，顾客点了歌后，工作人员会放入光碟播歌，由于是人工操作，相当耗时。

裴春清在20年前，与团队设计与制造让KTV数码化的电脑软件，只须把软件安装在电脑中，就能把光碟里的音乐录影带（MV）储存进电脑里，也可归类歌曲。不过，因涉及歌曲版权问题，这门生意做了四年多后，必须刹车。

他淡然地说：“不会觉得可惜，路要往前走，前面的路会更好的。以前遇到挫折，不能做了，就找其他商机。现在有机会就开KTV，有好的地方就再开一家。”

“喉咙锁了两年”

本地消遣娱乐选择有限，唱卡拉OK是当中较为基本的，裴春清说：“听音乐、唱歌可以纾解压力，也可以在包厢里三五成群聚会，或在一个角落里，聊聊心事，唱首歌开心一下，再喝点小酒。50年后，应该还是有很多喜欢唱歌的人。”

他指出，卡拉OK是历经防疫限制最久，最早关闭，最后才解封的行业，除了业者，爱唱歌的顾客也等不及了。裕廊西的Sing My Song恢复营业后，生意一度比疫情暴发前更好，老板打趣地说：“很多人闷了很久，喉咙锁了两年，麦克风封了两年，他们都已经‘发疯’，要解‘疯’，就要赶快抢麦克风。”

Sing My Song的顾客从三四岁高唱迪士尼电影主题曲“Let It Go”的小朋友，横跨至80多岁的老人家。两年没开业，裴春清发现很多顾客一晃眼长大了，有人服完兵役，有人踏入社会工作。他不想再经历一次被迫关门的窘境，“影响真的太大了，不可能再‘锁’一次，大家都会非常辛苦。”

采访侧记

烦恼着如何切入这篇专题时，“以人为本”四字在不经意间浮现。比起数据、趋势、大方向，近在眼前的人和他们的经历更实在。聆听KTV业者的故事，仿佛上了一堂有关“绝处逢生”的课。人未必可胜天，但可战胜自己，走过必留下痕迹，无论结果如何，回望时自知“尽人事”已是安慰。

Oh！Carol卡拉OK飘溢着人情味。任何一个有人的地方，都不只是谷歌地图上的平面一处，身在其中，方可感受它的温度。感谢老板张在香给予信任，乐于分享，以及为了不妨碍采访，先忍着不高歌的可爱熟客。年轻女顾客叮嘱我一定要看一看厕所。的确，很干净。

从最初的电邮往来，到电话初访至面对面访问，可感受到7th Heaven老板彭淑敏的高效率。当日访问一结束，她很快投入工作，化身“带位员工”。她赞母亲是女强人，我觉得她也有女强人风范；也祝福Sing My Song的老板裴春清找到好地点开店，有志者事竟成。

雨过之后，是否立即天晴？未必。但保持正能量，便会渐渐看到转晴的那天。

很多人闷了很久，喉咙锁了两年，麦克风封了两年，他们都已经“发疯”，要解“疯”，就要赶快抢麦克风。

——裴春清