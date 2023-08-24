新加坡建筑师协会设计奖　旧屋新用 永续建筑获青睐

红豆建筑事务所在刚颁发的年度新加坡建筑师协会设计奖中脱颖而出，以立达体育中心的建筑项目荣获三大奖项。该项目重用旧体，用减与加法改建和加建，以新姿态重现红山区。评审团赞设计策略“细腻而又思维缜密”，得出“简单而又有效”的成果。

新加坡建筑师协会（Singapore Institute of Architects，简称SIA）上星期一（8月21日）在新达城大会厅举行一年一度的SIA建筑设计奖，共颁发23个奖项——10个设计奖（Design Awards）与13个优异奖（Merit Awards），以及两面SIA金牌奖。

当晚最大赢家是本地红豆建筑事务所（Redbean Architects）。由他们操刀改建和扩建设计，2023年5月21日重新开张的“立达体育中心”（Delta Sport Centre）荣获年度建筑设计大奖（Design of the Year），以及特别项目设计奖（Special Categories Design Awards）与商业项目组消闲类设计奖（Commercial Projects Design Award）三大奖。项目主力建筑师是“红豆”创办人张贻进与合伙人张钊珲（Zeeson Teoh），设计团队成员另有七人。



为体育中心找回初衷红豆建筑事务所保留体育中心大部分设施，重用旧体，用减与加法改建和加建，去芜存菁之余还满足当今公众需求变出新空间，最终为体育中心找回初衷，以新姿态重新站稳凝聚红山居民的本位。SIA评审团称赞红豆的设计策略“细腻而又思维缜密”，得出“简单而又有效”的成果。