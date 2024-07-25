【演出】

“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛

（上半场：17时－18时30分／下半场：19时30分－21时，27日，淡滨尼天地，Festive Plaza／《联合早报》脸书，免费）

推广华文学习委员会、弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办，大决赛现场有才华横溢的学生带来精彩演唱，千万别错过！

网址：www.facebook.com/zaobaosg

绳铃情韵·跃毽台北

（15时，27日，慈济人文青年中心，义顺中1路，免费）

台北市青少年民俗运动访问团呈献。演出30分钟前开放入场。

潮剧《莲香戏鞋》

（15时，27日，牛车水人民剧场，门票：10、50、100元）

如切潮剧团呈献，改编自《聊斋》讲述人狐鬼的故事。

购票电话：93678281

音乐会：承 II

（19时30分，27日，新加坡华乐团音乐厅，门票：22元）

新加坡青年华乐团和新加坡华乐团联合呈献；郭勇德执棒。

购票网址：www.sistic.com.sg/events/legacy0724

华语儿童剧《哪吒》

（16时30分（27日增演19时30分），27及28日，佳伟剧场（Gateway Theatre），惹兰红山，门票：35元）

新加坡艺术剧场呈献，讲述关于哪吒与东海龙王的神话故事。

购票网址：sistic.com.sg/events/nezha0724

豚豚与鲸鲸

（星期二至五：9时30分、11时30分／星期六、日：11时、14时、16时，27日至8月4日，国家图书馆5楼戏剧中心，黑箱剧场，门票：35元）

九年剧场呈献，一起跟随温柔的豚豚和热情的鲸鲸，潜入迷人的海底世界。

购票网址：phinnyandwally.peatix.com

【讲座】

儿童阅读节：喜耀文化学会

（27日，顺利工业园第61座6楼26号，加吉武吉1道，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办。

9时15分－12时45分：《绘本的深度解读——从时代和文化角度》那些孩子捎来的信息，台湾绘本作家米雅老师主讲。

14时－17时:《绘本中的文图阅读》- 光影交织的内心世界—席尼.史密斯作品导赏，宋珮主讲。

报名网址：tinyurl.com/SCRF2024CHILD

导读《书畅——我的阅读随笔》

（14时30分－16时，27日，中央公共图书馆节目室，国家图书馆大厦底层1楼，免费）

新页读书会主办，作家张志华与穆军分享及对谈。

报名网址：go.gov.sg/insightful-pages

导读《朱元璋：从乞丐到皇帝》

（18时－19时30分，27日，蔡厝港公共图书馆，4楼1号节目室，免费）

汉文化读书会主办，协会会长曾家伟及协会秘书童纬强导读。

报名网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-923580382787

导读《水族之旅》

（19时－20时30分，27日，宏茂桥公共图书馆1楼节目区，宏茂桥6道，免费）

德士师傅与好友读书会导读。

报名网址：go.gov.sg/taxishifu

【展览】

第三十六届黄金岁月书法展

（11时－17时，27日至31日，新加坡书法中心李光前堂，滑铁卢街48号，免费）

国家艺术理事会、陈勤川书法基金、新加坡艺术总会赞助，新加坡书法家协会、新加坡老年书法大学及新加坡文化学术协会联办。展出共68位书人的作品。

电话：63377753

【其他】

职业健康：就业与技能培训路演

（10时30分－20时30分，25日至28日，勘宝坊（Compass One），2楼中庭（Atrium），免费）

精深技能发展局与劳动力发展局联办。

网址：go.gov.sg/jobsandskillsroadshow-compassone