【演出】

豚豚与鲸鲸

（星期二至星期五：9时30分、11时30分／星期六、星期天：11时、14时、16时，27日至8月4日，国家图书馆5楼戏剧中心，黑箱剧场，门票：35元）

九年剧场呈献，一起跟随温柔的豚豚和热情的鲸鲸，潜入迷人的海底世界吧。

网址：phinnyandwally.peatix.com（购票）

【讲座】

青年书缘导读会

（14时—16时，28日，碧山公共图书馆，2楼节目区，免费）

欢迎17岁至25岁喜欢阅读中文书的爱书者，一起横跨不同领域进行深入阅读。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-921357945417（报名）

导读《易漫》第四集《蒙以养正》

（15时—17时，28日，唐城图书馆节目区，唐城坊4楼，免费）

随笔南洋读书会主办，《易漫》是一部关于易经的漫画。

网址：go.gov.sg/sgwritings（报名）

儿童阅读节：《绘本中的幸福教育》

（19时—21时，28日，喜耀文化学会，顺利工业园第61座，6楼26号，加基武吉1道，免费）

行知文教中心、喜耀文化学会和友谊书斋联办，台湾绘本作家米雅主讲。

网址：tinyurl.com/SCRF2024CHILD（报名）

【展览】

第36届黄金岁月书法展

（11时—17时，27日至31日，新加坡书法中心李光前堂，滑铁卢街48号，免费）

国家艺术理事会、陈勤川书法基金，以及新加坡艺术总会赞助，新加坡书法家协会、新加坡老年书法大学，以及新加坡文化学术协会联办。展出共68名书人的作品。

电话：63377753

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

（10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆，门票：31元）

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影，以及游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品详尽介绍这名艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

野生动物摄影师年度摄影展

（星期二至星期天：10时—17时，至9月8日，新加坡科学中心，A展厅，门票：4元至9元）

展出作品借自英国伦敦自然历史博物馆。

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

（10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），1楼02号，门票：15元）

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品。

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson

【其他】

国庆日总统府开放日

（8时30分—18时，21日，总统府，收费：公民和永久居民免费，其他：20元（成人）、10元（4岁至12岁孩童），参观会宾厅和导览另付费）

公众可观赏多项精彩表演，也可报名参加导览团，了解园内的植物生态和历史点滴。

网址：istana.gov.sg/Visit-And-Explore/Istana-Open-House

职业健康：就业与技能培训路演

（10时30分—20时30分，25日至28日，勘宝坊（Compass One），2楼中庭（Atrium），免费）

精深技能发展局与劳动力发展局联办。

网址：go.gov.sg/jobsandskillsroadshow-compassone

保护和升级改造计划

（15时—16时，28日，中央公共图书馆节目室，国家图书馆大厦底层1楼，免费）

Dunearn Youth主办，工作坊以儿童升级改造艺术和手工艺活动为特色，创作鱼类艺术品，参与者可以将其带回家。目标是通过参与实践活动提高公众对保护的认识。

网址：bit.ly/4dboz62