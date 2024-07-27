【讲座】

何谓德教？

13时—17时30分，27日，醉花林俱乐部2楼宴会厅，庆利路190号，免费

紫经文化中心主办，汕头大学潮汕文化研究中心暨宗教文化研究中心主任陈景熙教授主讲，新马泰三国德教代表也会就“德教的过去、现在与未来”发表看法。

报名网址：forms.gle/7u6Z4rFAbkCZHpUG9

佛心原要一肩承——转道老和尚教育思想初探

15时—17时，28日，新加坡华族文化中心6楼演奏室，海峡林荫道1号，免费

新加坡华族文化中心和南大华裔馆联办，新加坡亚洲研究学会学术主任南治国博士主讲，新加坡佛学院纪赟副教授主持。

报名网址：sccc-lectureseries-28jul24.peatix.com

【展览】

“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影展

10时—22时，29日至8月4日，中峇鲁广场（Tiong Bahru Plaza），免费

社交网络社群InstaSG与市区重建局联办，用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。展出今年比赛的100多件参赛作品。

网址：www.ura.gov.sg/Corporate/Event/Mad-About-Singapore-2024

青春有你真好（My First Love Travelling Exhibition）

10时—21时，至31日，宏茂桥公共图书馆，免费

国家文物局主办，展示文化遗产如何与青年的个人故事和经历联系。

网址：go.gov.sg/nhbyhb

第二届“星耀樟宜绽放”（Jewel Blooms）

10时—21时（星期五至天22时结束），至8月11日，星耀樟宜星空花园（Canopy Park）

门票：6元（公民／儿童/乐龄）；8元（其他）

展出超过1万5000种花艺展示，把整个花园瞬间化为一片花海，让人们近距离欣赏各种花卉之美。划分为五大区块，通过不同的装置反映出快乐、和平、爱情、热情和冒险等情感。

网址：www.jewelchangiairport.com/en/promotion/jewel_blooms_2024.html

袱纱（fukusa）特展

10时—19时（星期五21时结束），至8月25日，土生文化馆，亚美尼亚街（Armenian St）

门票：成人6元，学生及6岁以下儿童免费

通过贺祈思 （Chris Hall） 赠予亚洲文明博物馆的一批珍贵日本艺术品，带公众走进袱纱的世界，藏品主要来自中国、 日本和东南亚艺术品，横跨近2500年。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/exhibitions

弗里达·卡罗（Frida Kahlo）：经典的一生

10时—19时，至9月1日，艺术科学博物馆

门票：31元

一个展现墨西哥女画家生平和作品的沉浸式传记展览。通过照片、影片、互动装置、360度投影和游客创意空间，发现画家的多面性。所有展品详尽介绍这位艺术家的绘画，生动述说她的生平故事。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/frida-kahlo-life-of-an-icon.html

野生动物摄影师年度摄影展

星期二至日：10时—17时，至9月8日，新加坡科学馆，A展厅

门票：4至9元

展出作品借自英国伦敦自然历史博物馆

网址：www.science.edu.sg/whats-on/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year

奥拉维尔·埃利亚松：你的好奇之旅

10时—19时，至9月22日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），岌巴路39号（Keppel Rd），1楼02号

门票：15元

展出冰岛—丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson）30年创作生涯的17件作品

网址：bit.ly/SAM-OlafurEliasson