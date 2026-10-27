【讲座】

陪你看报纸

（29日，逢星期四（每月第二个星期四除外），15时30分—16时30分，大巴窑图书馆三楼节目区，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：nlb.libcal.com/event/5911981

【展览】

敦煌之女——史敦宇新加坡展览

（至11月1日，星期三至星期天：13时—18时（其他时间须预约），嘉合画轩（Confluence ArtSpace），合乐路二号，2楼29号，免费）

展出史敦宇约30件临摹重构敦煌壁画的作品，从唐代贵女供养人、乐舞与观音图像，到多民族人物、佛传故事及青绿山水，延续千年壁画的视觉生命。

网址：facebook.com/confluenceartspace



无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时—19时， 国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html



中秋合家FUN2026：比比森林中秋齐亮灯！

（至12月13日，10时—22时，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

新加坡华族文化中心再与香港品牌Kau’s Diary联合打造，装置以“比比森林”为主题，突出五只巨型发光充气兔子，营造梦幻又充满童趣的赏月氛围。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/bit-bit-forest-mid-autumn-light-up-maff-2026/



特许状与法院：新加坡法治200年

（至12月31日，星期一至星期五：8时30分—17时30分（星期五17时结束），星期六：8时30分—13时，最高法院大厦二楼， 免费）

新加坡法律学会举办，了解新加坡在不同统治、危机与改革中反复塑形。从早期权力高度集中的裁决方式，到制度化、专业化，再走向现代法院体系，司法发展的每一步，皆深受时代条件所左右。

网址：judiciary.gov.sg/who-we-are/history-courts



闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至明年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/



敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至明年3月7日，10时—19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）