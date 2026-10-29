【演出】

SING浪2026

（31日，19时30分，新加坡室内体育馆，门票：18、28、38元）

新加坡华族文化中心呈献，演出包括区域艺人OSN高尔宣与艾薇，本地音乐人才文慧如、张智扬、李俊纬、炸蛋、怪咖、DJ INQUISITIVE、TINC、黄长俊和颜旻。

网址：sistic.com.sg/events/singlang1026（购票）



乐友之声2026——歌在四季里，人间有暖意

（31日，19时30分，南洋艺术学院李氏基金剧场，门票：20元）

乐友合唱团（原李豪合唱团）、壹乐团、华侨中学高中部合唱团及华中校友会合唱团联合呈献，演唱曲目包括《春风吻上我的脸》《夏日最后的玫瑰》《爱在深秋》《雪花》等。

电话：97230708（购票与询问）

【讲座】

AI时代的文学创作——当人工智能遇见人类灵魂

（31日，14时－16时，新加坡作家协会会所，史密斯街13号，三楼01号，免费）

新加坡作家协会主办，若尔·诺尔博士主讲，林得楠主持。

网址：cutt.ly/SAWAI（报名）



AI重塑世界：AI治理、安全风险、世界格局与未来生活

（31日，14时－17时，宗乡总会一楼礼堂，大巴窑2巷，免费）

新加坡天府会主办，领沨资本创始人马宁，国大生物医学工程系教授喻豪勇和大华银行集团商业银行服务执行总监邱子殷主讲，全面认识AI时代的发展趋势，把握技术创新带来的机遇，增强对AI治理、安全风险及未来发展的理解。

网址：forms.gle/vrs7i2cCMhUZcsQ19（报名）



中美关系新形势与东南亚的战略选择

（31日，14时30分－17时，怡和轩俱乐部二楼，武吉巴梳路43号（Bukit Pasoh Rd），免费）

南洋学会和怡和轩俱乐部联办，英国国际关系与战略学者岳健勇博士将从历史与政治经济视角，探讨中美关系的演变及其对东南亚的影响。

网址：forms.gle/obQvemCGuy2WrZLP8（报名）

【展览】

“艺海画缘”第五回书画联展

（30日至11月4日，9时30分－19时，新加坡视觉艺术中心，槟榔路（Penang Rd）10号，一楼02号，免费）

新加坡视觉艺术中心和一雅轩联办，展出本地五名画家——何白沙、吴秋来、江东航、许立志和余瑞庆的近作60余幅作品。

网址：visualartscentre.sg/event/exhibitions/the-art-journey-of-singapore-2026/



洪亚弟个展“追忆（II）”

（31日至11月8日，10时30分－20时30分，ION Art Gallery，爱雍·乌节四楼， 免费）

南蛮艺苑主办，呈现艺术家对城市景观、地方文化与生活记忆的长期观察。31日（15时30分－17时）：南大副教授、学者及艺术家陈志锐，以及艺术专栏作家赵宏博士分享洪亚弟的艺术语言与创作实践。

网址：facebook.com/zhengxiu.li.180



时光之旅：穿越狮城700年（Singapore Odyssea: A Journey Through Time）

（常设展，10时－19时，国家博物馆，邵氏基金玻璃圆楼（Glass Rotunda），史丹福路，本地公民与永久居民免费）

以一艘象征未来新加坡的“时光船”为起点，带领观众沿着螺旋坡道，穿越新加坡过去700年的关键历史阶段，其中也穿插流传至今的传说故事。

网址：nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/singapore-odyssea