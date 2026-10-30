【演出】

乐友之声2026——歌在四季里，人间有暖意

（31日，19时30分，南洋艺术学院李氏基金剧场，门票：20元）

乐友合唱团（原李豪合唱团）、壹乐团、华侨中学高中部合唱团及华中校友会合唱团联合呈献，演唱曲目包括《春风吻上我的脸》《夏日最后的玫瑰》《爱在深秋》《雪花》等。

电话：97230708（购票与询问）



粤剧《慈爱之光：跨越国界心连心》

（11月1日，18时30分，牛车水人民剧场，门票：28元、48元、88元、108元、168元、238元）

新艺剧坊呈献《李后主》和《范蠡献西施》选段，售票所得将捐给慈光福利协会。

网址：metta.org.sg/seat-booking（购票）



Opera 101：歌剧中的超自然

（11月1日，16时，滨海艺术中心音乐室，门票：48元、58元、68元）

本地歌剧团体Lirica Arts呈献，以现场演唱配合讲解，从魔鬼、女巫、吸血鬼到精灵和仙女，呈现歌剧中的超自然形象。

网址：sistic.com.sg/events/opera1126（购票）

【讲座】

中美关系新形势与东南亚的战略选择

（31日，14时30分—17时，怡和轩俱乐部二楼，武吉巴梳路（Bukit Pasoh Rd）43号，免费）

南洋学会和怡和轩俱乐部联办，英国国际关系与战略学者岳健勇博士将从历史与政治经济视角，探讨中美关系的演变及其对东南亚的影响。

网址：forms.gle/obQvemCGuy2WrZLP8（报名）



Nagomi和艺绘画坊

（11月1日，13时—14时30分，新智文教读书会会所，沈氏道中心，二楼05号，沈氏道540号，收费：10元（会员）、15元（非会员））

郭美月老师指导。

报名：96263208（WhatsApp请附上中英文姓名）



导读《武当拳法散论》

（11月1日，14时—15时30分，淡滨尼区域图书馆，节目区一，免费）

太极读书会主办，武术哲学家刘一龙博士分享武当武术从理论到功法的深奥哲理和精妙拳技，如何增强体质，同时提高人的品德。

网址：nlb.libcal.com/event/5977243（报名）



你也是故事达人：孩子听故事，爸妈学技巧

（11月1日，14时—15时30分，友谊书斋，百胜楼二楼15号，收费：10元（一大人＋一小孩 ））

黄丽云为儿童讲述两至三个故事，并通过示范及分享，让家长学习实用的讲故事技巧，增添亲子共读的乐趣。

网址：yuyi.com.sg/products/event-261101



《移居狮城20载》新书发布会

（11月1日，14时30分—16时30分，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

新阅读书会主办，通过作者Jonni Zhang的个人经历、新加坡生活与创业成长故事，一同探讨人生不同阶段中的选择、自我成长，以及如何重新认识和实现自己的梦想。

网址：nlb.libcal.com/event/5977245（报名）

【展览】

“艺海画缘”第五回书画联展

（30日至11月4日，9时30分—19时，新加坡视觉艺术中心，槟榔路（Penang Rd）10号，一楼02号，免费）

新加坡视觉艺术中心和一雅轩联办，展出本地五名画家——何白沙、吴秋来、江东航、许立志和余瑞庆的近作60余幅作品。

网址：visualartscentre.sg/event/exhibitions/the-art-journey-of-singapore-2026/



洪亚弟个展“追忆（II）”

（31日至11月8日，10时30分—20时30分，ION Art Gallery，爱雍·乌节四楼，免费）

南蛮艺苑主办，呈现艺术家对城市景观、地方文化与生活记忆的长期观察。31日（15时30分—17时）：南大副教授、学者及艺术家陈志锐，以及艺术专栏作家赵宏博士分享洪亚弟的艺术语言与创作实践。

网址：facebook.com/zhengxiu.li.180



侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（最后一天，10时—21时，淡滨尼区域图书馆，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

【其他】

屠妖节——总统府开放日

（11月1日，10时—20时，收费：公民和永久居民免费，其他：20元（成人）、孩童（4岁至12岁）：10元，参观会宾厅和导览另付费）

活动包括舞狮采青表演、跨族声乐演出、挥春、气球雕塑和脸部彩绘等。另有一些活动须付费：治疗马匹近距离接触、创意素描课程、香薰工坊和陶瓷杯垫制作坊等。也可报名参加导览团，了解园内的植物生态和历史点滴。

网址：go.gov.sg/visitistana