【讲座】

Nagomi 和艺绘画坊

（11月1日，13时—14时30分，新智文教读书会会所，沈氏道中心，二楼05号，沈氏道540号，收费：10元（会员）、15元（非会员））

郭美月老师指导。

报名：96263208（WhatsApp请附上中英文姓名）



导读《武当拳法散论》

（11月1日，14时—15时30分，淡滨尼区域图书馆，节目区一，免费）

太极读书会主办，武术哲学家刘一龙博士分享武当武术从理论到功法的深奥哲理和精妙拳技，如何增强体质，同时提高人的品德。

网址：nlb.libcal.com/event/5977243（报名）



《移居狮城20载》新书发布会

（11月1日，14时30分—16时30分，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

新阅读书会主办，通过作者Jonni Zhang的个人经历、新加坡生活与创业成长故事，探讨人生不同阶段中的选择、自我成长，以及如何重新认识和实现自己的梦想。

网址：nlb.libcal.com/event/5977245（报名）

【展览】

“艺海画缘”第五回书画联展

（至11月4日，9时30分－19时，新加坡视觉艺术中心，槟榔路（Penang Rd）10号，一楼02号，免费）

新加坡视觉艺术中心和一雅轩联办，展出本地五名画家——何白沙、吴秋来、江东航、许立志和余瑞庆的近作60余幅作品。

网址：visualartscentre.sg/event/exhibitions/the-art-journey-of-singapore-2026/



洪亚弟个展“追忆（II）”

（31日至11月8日，10时30分－20时30分，ION Art Gallery，爱雍·乌节四楼，免费）

南蛮艺苑主办，呈现艺术家对城市景观、地方文化与生活记忆的长期观察。31日（15时30分－17时）：南大副教授、学者及艺术家陈志锐，以及艺术专栏作家赵宏博士分享洪亚弟的艺术语言与创作实践。

网址：facebook.com/zhengxiu.li.180



共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（11月2日至29日，10时—21时，裕廊西公共图书馆，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/



曾健勇个展：物有灵

（至11月29日，11时－19时（星期一休息），品艺画廊，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼01号，岌巴路39号（Keppel Rd），免费）

汇集2017年至2026年近十年的重要创作，涵盖“七巧板”“诸野”“动物”“山海草木”“芥子园”与“乌有园”六个系列，并首次展出17件新作。

网址：prestigearts.com.sg/物有灵/



新加坡艺事：曲径通幽

（至2030年4月2日，10时－19时，国家美术馆，二楼星展新加坡展厅，圣安德烈路，免费（公民和永久居民））

美术馆庆祝成立10周年之际，配合新加坡建国60周年的大展，通过逾400件展品，呈现更广泛多元的新加坡整体视觉景观。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/singapore-stories.html

【其他】

屠妖节——总统府开放日

（11月1日，10时—20时，收费：公民和永久居民免费，其他：20元（成人）、孩童（4岁至12岁）：10元，参观会宾厅和导览另付费）

活动除了有歌舞表演和傍晚的户外音乐会，18时至19时将举行哨兵换岗仪式，并首次提供现场专业解说。

网址：go.gov.sg/visitistana