​【讲座】

《移居狮城20载》新书发布会

（1日，14时30分—16时30分，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

新阅读书会主办，通过作者Jonni Zhang的个人经历、新加坡生活与创业成长故事，探讨人生不同阶段中的选择、自我成长，以及如何重新认识和实现自己的梦想。

网址：nlb.libcal.com/event/5977245（报名）



新加坡作家节华文节目预告讲座

（1日，15时—16时30分，城市书房，The Modules，三楼02号，如切路387号，免费）

跟随本届华文节目客座策划人曾昭程的导览，认识今年的节目亮点，了解即将来访的作家及其作品，也了解其他精彩的活动。丁珍珍、董家威和陈婉菁也将加入对谈，大家一起打开不同领域之间的对话，分享他们独到的观察与思考。

网址：airtable.com/appxQGZBH6RwWSx5J/pagBFR1LTERSeJWj3/form（报名）

【展览】

“艺海画缘”第五回书画联展

（至4日，9时30分—19时，新加坡视觉艺术中心，槟榔路（Penang Rd）10号，一楼02号，免费）

新加坡视觉艺术中心和一雅轩联办，展出本地五名画家——何白沙、吴秋来、江东航、许立志和余瑞庆的近60余幅作品。

网址：visualartscentre.sg/event/exhibitions/the-art-journey-of-singapore-2026/



洪亚弟个展“追忆（II）”

（至8日，10时30分—20时30分，ION Art Gallery，爱雍·乌节四楼，免费）

南蛮艺苑主办，呈现艺术家对城市景观、地方文化与生活记忆的长期观察。

网址：facebook.com/zhengxiu.li.180



侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至2027年1月17日，10时—20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心 ，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/



敦煌之女——史敦宇新加坡展览

（最后一天，13时—18时，嘉合画轩（Confluence ArtSpace），合乐路二号，2楼29号，免费）

展出史敦宇约30件临摹重构敦煌壁画的作品，从唐代贵女供养人、乐舞与观音图像，到多民族人物、佛传故事及青绿山水，延续千年壁画的视觉生命。

网址：facebook.com/confluenceartspace



笔意生辉——林子平的书法艺术

（最后一天，11时30分—19时，好望角画廊，百胜楼三楼19号，免费）

展出约40件林子平书法作品。

网址：facebook.com/capeofgoodhopeartgallery



走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（最后一天，9时—18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）



PDA 20：新加坡设计有力

（最后一天，10时—19时，国家博物馆，Stamford Gallery，免费）

新加坡设计理事会与市区重建局联办，新加坡总统设计奖今年迎来20周年，展出20年来颁发的130件“年度设计奖”与47名“年度设计师”的作品。

网址：pda.designsingapore.org