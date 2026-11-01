【活动】

新智文教读书会本月6日（每逢星期五）下午2时至3时30分，在会所举办“八段锦养生气功”课程，陈利哲指导，学费：会员72元、非会员90元。报名WhatsApp：96263208

八音乐坊本月8日（星期日）上午11时至下午1时30分，在新加坡华族文化中心演奏室举办二胡大师班。李宝顺现场指导四名获选学生并进行个别点评。报名网址：eight-tones.com.sg/zh-hans/eight-tones-annual-student-concert-erhu-masterclass-2026/

新加坡宗乡会馆联合总会与新加坡黄氏总会本月14日（星期六）下午1时至3时，在黄氏总会2楼大礼堂联办青年愿景汇《微醺悦聚》。现场备有美酒品鉴与西式小点，并设破冰互动及跨会馆青年议题交流。费用每人20元，本月9日（星期一）截止报名。报名电话：陶凯昇（66436479）／电邮 wilsontow@sfcca.sg／网址：sfcca.sg/events/cheers-and-connect/

喜耀文化学会与公用事业局俱乐部华乐团本月15日（星期日）下午4时至5时30分，在喜耀文化学会会所联办“民歌名曲音乐会(7)”。公用事业局俱乐部华乐团伴奏，“唱吧！朋友！”合唱团演唱经典民曲，入场随喜乐捐。报名电话：68421123／WhatsApp：84695018

【讲座】

南洋孔教会青年团本月7日（星期六）下午2时30分至5时30分，在南洋孔教会会所举办第11期（总第195期）萃英读书会。上半场由薛依云导读《狮子图腾与新加坡的前世今生》，下半场由张庆勇导读《史记·伍子胥列传》，免费开放。报名网址：forms.gle/G88SGBg7Tc1uwMpm6／电话：63385110／电邮：admin@kongzi.org.sg

新加坡武吉班让福建公会与根缘文化学会本月14日（星期六）下午1时30分至5时，在武吉班让福建公会4楼礼堂联办“根从哪里来？”座谈会：谈相册家谱的编写。蔡锡坤主持，主宾有陈业雄、锺骏源博士及黄良南。报名电话：67691098、 64649926／电邮：sbphk1958@yahoo.com.sg