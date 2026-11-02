【展览】

洪亚弟个展“追忆（II）”

（至8日，10时30分－20时30分，ION Art Gallery，爱雍·乌节四楼， 免费）

南蛮艺苑主办，呈现艺术家对城市景观、地方文化与生活记忆的长期观察。31日（15时30分－17时）：南洋理工大学副教授、学者及艺术家陈志锐，以及艺术专栏作家赵宏博士分享洪亚弟的艺术语言与创作实践。

网址：facebook.com/zhengxiu.li.180

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至2027年1月17日，10时—20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心 ，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

大墩美展

（至8日，星期一至六：10时— 18时／星期日：9时—13时，华侨中学文化中心，艺术展览馆，武吉知马路，免费）

精选60件历届“大墩奖”典藏作品，从水墨、书法、胶彩、油画、水彩，到版画、雕塑与工艺，在不同媒材与笔触之间，展现台湾当代艺术的多元风景。

敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至2027年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy） ，门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至2027年6月11日，星期一至五：10时－17时／最后一个星期六：10时－13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：eventbrite.sg/cc/beyond-120-guided-tours-4849385/

SAM馆藏：不定的现在

（至2027年7月18日，10时— 19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，三楼4号展厅，岌巴路39号

（KeppelRd），公民和永久居民免费）

展出作品不设主题也不时换展，只提出一个简单问题：过去的作品如何帮助我们理解当下。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/the-present-is-unstable

新加坡艺事：曲径通幽

（至2030年4月2日，10时－19时，国家美术馆，二楼星展新加坡展厅，圣安德烈路，免费（公民和永久居民））

国家美术馆庆祝成立10周年之际，配合新加坡建国60周年的大展，通过逾400件展品，呈现更广泛多元的新加坡整体视觉景观。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/singapore-stories.html