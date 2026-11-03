【讲座】

陪你看报纸

（5日（每个星期四，第二个星期四除外），15时30分—16时30分，大巴窑公共图书馆三楼节目区，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl

大墩美展

（至8日，星期一至星期六：10时—18时／星期天：9时—13时，华侨中学文化中心，艺术展览馆，武吉知马路，免费）

精选60件历届“大墩奖”典藏作品，从水墨、书法、胶彩、油画、水彩，到版画、雕塑与工艺，在不同媒材与笔触之间，展现台湾当代艺术的多元风景。

谷口玛丽亚个展“后像”

（至22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

范昌乾——南方笔韵

（至明年1月31日，10时—19时，国家美术馆，四楼吴冠中展厅，公民与永久居民免费）

此展从新加坡与南方视角切入，勾勒出范昌乾一生沿着海岸的轨迹——从出生地揭阳到汕头、上海、香港、泰国、曼谷，直至1956年定居新加坡。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fan-Chang-Tien-Rhythm-of-the-Southern-Brush.html

敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至明年3月7日，10时—19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至明年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至明年6月11日，星期一至星期五：10时—17时／最后一个星期六开放：10时—13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：eventbrite.sg/cc/beyond-120-guided-tours-4849385/

“《信天翁文件》：解密新马分家史”常设展

（常设展，10时—21时，国家图书馆大厦，10楼展厅，免费）

通过沉浸式叙事、新马分家过程的历史重现，以及建国元勋与关键参与者的第一手讲述，让观众更直观地感受新加坡走向独立的关键时刻。

网址：go.gov.sg/albatrosstickets（索票）