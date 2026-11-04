【演出】

经典回忆：往事只能回味

（6日，15时，维多利亚音乐厅，门票：35元、45元）

鼎艺团与96.3好FM联合呈献，新报业媒体华文报合唱团和创价合唱团，以及电台主持人丽仪、皓皓及思远同台，以华乐室内乐与人声重新演绎华语经典歌曲。

网址：sistic.com.sg/events/classic1126（购票）



舞蹈“盤”

（6日：15时／7日：19时30分，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：45元）

人·舞团制作呈献，取材自中国神话的舞蹈《盤》，以传说中的神祇——盘古身体碎裂后化作自然界的各种元素，探索不同文化之间的交汇、融合与演变。

网址：bookmyshow.sg/en/events/THEPAN2026/PAN2026L（购票）

【展览】

突破地平线：风暴与光之纪事

（6日至12日，11时—18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

Chris Ambler以独特的视觉视角，探索大自然震撼人心的原始能量、展现强大自然力量绝美的系列摄影作品。

网址：facebook.com/theartspacesg



“新加坡陶艺传承：名家之师刘伟仁”回顾展

（6日至8日，11时—21时（8日18时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，门票：10元（日票）、18元（三天票））

首次汇集出自艺术家藏品约40件，涵盖早年英国到台湾、新加坡和马来西亚超过50年至今的创作。

网址：https://www.eventbrite.sg/e/singapore-clay-festival-26-tickets（购票）



无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至15日，10时—19时，国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html



特许状与法院：新加坡法治200年

（至12月17日，星期一至星期五：8时30分—17时30分（星期五17时结束），星期六：8时30分—13时，最高法院大厦二楼，免费）

新加坡法律学会举办，了解新加坡在不同统治、危机与改革中反复塑形。从早期权力高度集中的裁决方式，到制度化、专业化，再走向现代法院体系，司法发展的每一步，皆深受时代条件所左右。

网址：judiciary.gov.sg/who-we-are/history-courts



SAM馆藏：不定的现在

（至明年7月18日，10时—19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，三楼四号展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出作品不设主题也不时换展，只提出一个简单问题：过去的作品如何帮助我们理解当下。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/the-present-is-unstable



时光之旅：穿越狮城700年（Singapore Odyssea: A Journey Through Time）

（常设展，10时—19时，国家博物馆，邵氏基金玻璃圆楼（Glass Rotunda），史丹福路，本地公民与永久居民免费）

以一艘象征未来新加坡的“时光船”为起点，带领观众沿着螺旋坡道，穿越新加坡过去700年的关键历史阶段，其中也穿插流传至今的传说故事。

网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/singapore-odyssea