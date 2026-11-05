【演出】

新加坡华乐团到惹兰加由走走

（7日，18时，芬微公园（Fernvale Park），罗弄沙末（Lor Samak），免费）

新加坡华乐团呈献，演出曲目包括《拉沙沙央》《沐尼鲁法丽峇》《城里的月光》《新谣再来》等。乐团副指挥倪恩辉执棒。

网址：sco.com.sg/071126

【讲座】

新书发布会《我在不丹教中文——幸福的365张脸》

（7日，14时—16时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

作者宋庆媛老师分享她与学生相处的点滴，以及她如何一步步写下属于自己的“幸福方程式”。

网址：mahayuyi-261107.eventbrite.sg/（报名）

【展览】

无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至15日，10时—19时，国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html



中秋合家FUN2026：比比森林中秋齐亮灯！

（至12月13日，10时—22时，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

新加坡华族文化中心再与香港品牌Kau’s Diary联合打造，装置以“比比森林”为主题，突出五只巨型发光充气兔子，营造梦幻又充满童趣的赏月氛围。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/bit-bit-forest-mid-autumn-light-up-maff-2026/



闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至明年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/



跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至明年6月11日，星期一至星期五：10时—17时／最后一个星期六开放：10时—13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：eventbrite.sg/cc/beyond-120-guided-tours-4849385/



老相机博物馆

（常设展，10时—19时30分，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278

【其他】

OH! Open House“离开”：新松林火锯木厂

（7日，9时—11时／13时—15时／16时—18时，双溪加株5街，收费：68元）

本地独立艺术机构OH! Open House主办，围绕厂内材料及其背后的人物展开创作，探索锯木厂曾扮演的角色，以及对木材知识的数代积累。

网址：bit.ly/ohprogrammes（报名）