【演出】

银河秋韵2026：风雨弦歌

（9日，15时，维多利亚音乐厅，门票：20元）

醉花林银河民族乐团呈献，以“风雨弦歌”为主题，通过《梁祝》《兰花花叙事曲》《胡笳十八拍》和《听雨》四首主打作品，串联爱情、离乱与人生感悟，展现痴情、刚烈、坚韧与豁达四种人生姿态。

电话购票：醉花林俱乐部（62530111）、致达企业（63386693）、艺声企业（62947522）

【讲座】

苍穹之眼：以天气叙事

（9日，18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

通过佳能新加坡大使CHRIS AMBLER沉浸式的分享，探索如何捕捉天空的动人景象与绝美风采。学习如何将转瞬即逝的天气瞬间转化为引人入胜的视觉故事。

网址：facebook.com/theartspacesg



重新发现室利佛逝——义净的占婆与古代王国遗迹

（9日，15时，亚洲文明博物馆，义安礼堂，免费）

新加坡中华陶瓷学会主办，新加坡国立大学中文系兼任助理教授戴柔星博士主讲，根据依义净记载，厘清佛逝（占卑）与末罗瑜（新加坡）的历史定位，并带大家一览苏门答腊与马来半岛的重要古遗址。

网址：bit.ly/4z6v9WU（报名）

【展览】

“墨绘”沈板亮现代狮城彩墨展

（至15日，12时－18时，丹璞轩，岌巴路（Keppel Rd）39号，二楼01B号，免费）

展出本地第二代艺术家沈板亮的30幅近作，以独特的风格呈现文化记忆和人物的作品。

网址：facebook.com/TembusuArtGallery



谷口玛丽亚个展“后像”

（至22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/



曾健勇个展：物有灵

（至29日，11时—19时（星期一休息），品艺画廊，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼01号，岌巴路39号（Keppel Rd），免费）

汇集2017年至2026年近十年的重要创作，涵盖“七巧板”“诸野”“动物”“山海草木”“芥子园”与“乌有园”六个系列，并首次展出17件新作。

网址：prestigearts.com.sg/物有灵/



范昌乾——南方笔韵

（至明年1月31日，10时—19时，国家美术馆，四楼吴冠中展厅，公民与永久居民免费）

此展从新加坡与南方视角切入，勾勒出范昌乾一生沿着海岸的轨迹——从出生地揭阳到汕头、上海、香港、泰国、曼谷，直至1956年定居新加坡。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fan-Chang-Tien-Rhythm-of-the-Southern-Brush.html



老相机博物馆

（常设展，10时—19时30分，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278