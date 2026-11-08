【演出】

《猫》音乐剧

（至22日，星期二至星期五：20时／星期六：14时、20时／星期天：13时、18时30分，滨海湾金沙剧院，门票：68元至238元）

音乐剧以一处奇幻垃圾场为舞台，讲述杰里科猫族在月光下齐聚“杰里科舞会”，轮流唱跳诉说自己的故事，等待领袖杜特洛内米选出一只猫，升往“九重天”展开新生命。

网址：bit.ly/4ekXfFr（购票）

【讲座】

苍穹之眼：以天气叙事

（9日，18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

通过佳能新加坡大使CHRIS AMBLER沉浸式的分享，探索如何捕捉天空的动人景象与绝美风采。

学习如何将转瞬即逝的天气瞬间转化为引人入胜的视觉故事。

网址：facebook.com/theartspacesg

【展览】

新加坡老年书法大学第20届毕业生作品展

（10日至13日，11时－17时，新加坡书法中心李光前堂，滑铁卢街48号，免费）

新加坡书法家协会主办，展出毕业生的书法作品近40件，有圆润劲健的楷书，也有流畅自如的行书，及笔简意赅的草书等。

电话：63377753

“墨绘”沈板亮现代狮城彩墨展

（至15日，12时－18时，丹璞轩，岌巴路（Keppel Rd）39号，二楼01B号，免费）

展出本地第二代艺术家沈板亮的30幅近作，以独特的风格呈现文化记忆和人物的作品。

网址：facebook.com/TembusuArtGallery

东西融汇·巅峰遇见——余春明·范少华艺术对话展

（至22日，星期二至星期天：11时30分－18时30分，名流画廊，安国酒店（Amara Hotel）二楼，免费）

展出旅美画家余春明融汇中西画风重塑古村落，与范少华笔下的南洋旧景同场对话，共唤家园记忆。

网址：facebook.com/mingliuart.lisa/

大墩美展

（最后一天，9时－13时，华侨中学文化中心，艺术展览馆，武吉知马路，免费）

精选60件历届“大墩奖”典藏作品，从水墨、书法、胶彩、油画、水彩，到版画、雕塑与工艺，在不同媒材与笔触之间，展现台湾当代艺术的多元风景。

洪亚弟个展“追忆（II）”

（最后一天，10时－20时，ION Art Gallery，爱雍·乌节四楼， 免费）

南蛮艺苑主办，呈现艺术家对城市景观、地方文化与生活记忆的长期观察。

网址：facebook.com/zhengxiu.li.180

新加坡陶艺传承：名家之师刘伟仁回顾展

（最后一天，11时－18时，新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，门票：10元）

首次汇集出自艺术家藏品约40件，涵盖早年英国到台湾、新加坡和马来西亚至今逾50年的创作。

网址：SCF26_tickets.eventbrite.sg（购票）

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至明年6月11日，星期一至星期五：10时－17时／最后一个星期六开放：9时－13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费 ）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：eventbrite.sg/cc/beyond-120-guided-tours-4849385/

敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至明年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）