【课程】

南洋孔教会·孔子大学堂本月14日起（逢星期六）下午2时30分至4时，在会所及Zoom线上同步开办“今读《论语》”课程，朱佳主讲，学费60元（共4讲）。报名网址：reurl.cc/AXWV08／电话：63385110

南洋孔教会·孔子大学堂本月15日起（逢星期天）上午10时至11时30分，在会所及Zoom线上同步开办“唐代人怎么谈恋爱？——唐传奇里的四种爱情”课程，吉凌博士主讲，学费60元（共四讲）。报名网址：reurl.cc/MW9xrn／电话：63385110

新加坡书法中心即日起招收2027年第一学段新生，在中心开设50个班级，包括书法、彩墨画及西画素描等，每学期共九节课，免费提供书法文具用具，成人学费240元，少儿220元。此外，中心本月24日至28日举办五天假期青少年书法班，学费120元。报名电话：63377753／电邮：ccss1968@singnet.com.sg／网址：www.ccss.org.sg

【活动】

新加坡海南会馆本月18日（星期三）晚上7时30分至9时，在海南会馆一楼礼堂举办“狮城海南，讲演辉煌”华语讲演说明会，免费入场。报名网址：forms.gle/a5wNppH7MhrJctfw9／电话：63363457、91776984／电邮：admin@hainan.org.sg

新加坡中华总商会本月20日（星期五）傍晚6时至晚上9时30分，在总商会礼堂举办“会员之夜 2026”，当晚特设炉边对谈，许志恩主讲、石慧宁主持。现场设晚宴、交流及抽奖。仅限会员参加，每人收费130元（限报三人），本月12日（星期四）报名截止。报名电话：63378381／电邮：membership@sccci.org.sg