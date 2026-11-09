【演出】

儿童舞剧《海草生花》

（11日至14日，11时、14时，国家图书馆，五楼戏剧中心，黑箱剧场， 门票：24元）

化生艺术团呈献，融当代舞蹈、戏剧元素与环境教育于一体，向跨年龄层观众介绍新加坡的潮间带海草生态。

网址：sistic.com.sg/events/flowers1126（购票）

【展览】

翟原良作品展览

（至明年4月30日，10时－21时，新加坡马球俱乐部，快乐山路80号，免费）

达观艺术画廊主办。由于场地受限，公众可到达观艺术画廊观赏更多作品。

电话：65700069，68543999

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至明年6月11日，星期一至五：10时－17时／最后一个星期六开放：10时－13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费 ）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：eventbrite.sg/cc/beyond-120-guided-tours-4849385/

范昌乾——南方笔韵

（至明年1月31日，10时－19时，国家美术馆，四楼吴冠中展厅，公民与永久居民免费）此展从新加坡与南方视角切入，勾勒出范昌乾一生沿着海岸的轨迹——从出生地揭阳到汕头、上海、香港、泰国、曼谷，直至1956年定居新加坡。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/ exhibitions/Fan-Chang-TienRhythm-of-the-Southern-Brush.html

敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至明年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至明年3月14日，10时－21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy） ，门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html

SAM馆藏：不定的现在

（至明年7月18日，10时－19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，三楼4号展厅，岌巴路39号（KeppelRd），公民和永久居民免费）

展出作品不设主题也不时换展，只提出一个简单问题：过去的作品如何帮助我们理解当下。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/the-present-is-unstable

新加坡艺事：曲径通幽

（至2030年4月2日，10时－19时，国家美术馆，二楼星展新加坡展厅，圣安德烈路，免费（公民和永久居民））

美术馆庆祝成立10周年之际，配合新加坡建国60周年的大展，通过逾400件展品，呈现更广泛多元的新加坡整体视觉景观。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/singapore-stories.html