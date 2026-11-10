【演出】

戏剧《西游记》（Monkey Goes West）

（12日至12月22日，星期二至星期六：19时30分（星期六增演14时30分）／星期天：13时30分，义安公司剧院@野米，福南中心四楼，门票：50元—120元）

野米剧场全新演绎新加坡版《西游记》，跟随核心主角新加坡男孩“阿唐”与孙悟空、猪八戒和沙僧同行的非凡旅程。

网址：sistic.com.sg/events/west1226（购票）

【讲座】

陪你看报纸

（12日（每周四，第二个周四除外），15时30分—16时30分，碧山公共图书馆，二楼节目区，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl

【展览】

无畏：女性另造的新境

（至15日，10时—19时，国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五名女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html



范昌乾——南方笔韵

（至明年1月31日，10时—19时，国家美术馆，四楼吴冠中展厅，公民与永久居民免费）

此展从新加坡与南方视角切入，勾勒出范昌乾一生沿着海岸的轨迹——从出生地揭阳到汕头、上海、香港、泰国、曼谷，直至1956年定居新加坡。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fan-Chang-Tien-Rhythm-of-the-Southern-Brush.html



敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至明年3月7日，10时—19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）



跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至明年6月11日，星期一至星期五：10时—17时／最后一个星期六开放：10时—13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：eventbrite.sg/cc/beyond-120-guided-tours-4849385/



第二届“迪士尼奇妙花园”

（至明年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html



SAM馆藏：不定的现在

（至明年7月18日，10时—19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，三楼四号展厅，岌巴路39号（Keppel Road），公民和永久居民免费）

展出作品不设主题也不时换展，只提出一个简单问题：过去的作品如何帮助我们理解当下。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/the-present-is-unstable



雅诗柏设计事务所70周年展：当设计遇上人文

（至12月31日，星期一至星期六：9时—17时（公假休息），市区重建局中心（URA）一楼，免费）

70年来，雅诗柏设计事务所参与了新加坡的城市发展，建设多个具代表性的地标。周年展揭露这些特色建筑背后的创意构想与技术挑战：在乌节地铁站上方建商场，让星耀樟宜雨漩涡口避开轻轨列车……新加坡世界级城市建设的背后，正是跨专业团队敢于突破传统、打破常规的智慧与魄力。

网址：rsp.design/rsp70/