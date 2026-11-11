【演出】

孟婆·汤

（13日至15日，19时，月珉艺术中心黑箱剧场（Goodman Arts Centre Blackbox）， 门票：45元）

猴纸剧坊和真快乐掌中剧团呈献，孟婆在忘川河畔静听三名戏曲女子——王宝钏、潘金莲与白素贞，诉说爱恨、牺牲与抗争。她们的泪水最终化作一碗孟婆汤，洗去过往执念，换取重生的力量。

网址：papermonkeytheatre.bigtix.io/en

Mozart 270 Concert

（13日，19时30分，滨海艺术中心音乐演奏厅，门票：38元）

New Opera Singapore与Artium Pte Ltd联合呈献，汇聚多名来自本地及亚洲的优秀音乐家，结合器乐与声乐演出，共同纪念莫扎特诞辰270周年。

网址：sistic.com.sg/events/lite_mozart270

【展览】

周家海2026师生绘画作品展

（13日至15日，11时－17时，中峇鲁民众俱乐部，有进街（Eu Chin St），免费）

中峇鲁艺术中心主办，展出本地第二代画家与学生的30幅绘画作品。

电话：62230748

突破地平线：风暴与光之纪事

（至12日，11时－18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

Chris Ambler以独特的视觉视角，展现系列摄影作品探索大自然震撼人心的原始能量和强大力量。

网址：facebook.com/theartspacesg

物我两忘：李华弌个展

（至21日，星期二至星期六：10时－19时，季丰轩新加坡，一楼01号，美芝路30号，免费）

展出李华弌12件代表作，包括新加坡国家美术馆藏品《金顶洒松风（二）》（2024）。

网址：facebook.com/kwaifunghin

曾健勇个展：物有灵

（至29日，11时－19时（星期一休息），品艺画廊，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼01号，岌巴路39号（KeppelRd），免费）

汇集2017至2026年近10年的重要创作，涵盖“七巧板”“诸野”“动物”“山海草木”“芥子园”与“乌有园”六个系列，并首次展出17件新作。

网址：prestigearts.com.sg/物有灵/

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至明年1月17日，10时－20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至明年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

购票网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road