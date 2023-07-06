直销研发产品 一生事业为保健

工作上，范文瑂博士和陈俐蓉博士是最佳拍档，在直销行业里携手同行33年，将自创的保健品牌维格尔（Avance）推向世界，为全球关注健康的个人与家庭，带来优质产品和健康生活。

本地上市公司全美世界有限公司（BWI）在1990年由范文瑂博士和陈俐蓉博士两位踌躇满志的女人联合创办。两人合作无间，在33年的时间内，不仅设立自家的研发中心与生产设施，也让公司在新加坡挂牌上市，让自创品牌在海外开枝散叶。

全美世界旗下的保健品牌维格尔上市至今，因其优良品质与保健功效而广受顾客青睐。

为维格尔品牌掌舵的陈俐蓉（PBM），原本是一位美容师，为了帮助孩子和家人保健身体，对保健事业产生浓厚兴趣，努力钻研和进修，最终成为合格营养师，并荣获自然疗法博士文凭。

受访时，她表示为品牌的成就感到欣慰：“最初，我们只是一个七人团队，但时至今日，我们的区域团队已成长至500人，业务也从最初的维格尔保健品，拓展到护肤品、瘦身品和美容仪等，网络版图覆盖亚洲、中东及欧美等地超过20个市场，并拥有数十万个独立经销商及会员客户。我们将维格尔产品带到世界各地，提供身体所需的营养与健康辅助，巩固大家的健康基础。”

同时，为严格管控产品成分、配方设计和质量，全美世界也设立了一个20多人的跨职能产品团队，开发并推出消费者所需的产品，注重原料、产品的品质及有效性，而不只是盲目跟随市场潮流。

维格尔品牌研发自家产品，以便严格管控产品成分、配方和质量。（图/全美世界提供）

为统一中央管理所在不同市场的不同法规需求及中央管控产品品质，全美世界也在新加坡设有符合良好生产规范（GMP）的全自动保健品包装线。这项业务功能让维格尔可以做到严谨的管控，将高品质的产品出口到国外，放眼全球市场。

陈俐蓉说：“我会与公司团队积极研发产品，关注经销商的反馈，了解千变万化的市场趋势，在第一时间内满足消费市场。做直销必须要知道自己卖的是什么产品，了解产品、相信产品。一直以来，我都在服用保健品、研究保健品、了解保健市场，所以成立公司时，最想做的事情就是自创保健品牌。”

企业数码化 突破疫情危机

冠病疫情影响物资和物流，在那三年多的期间，全美世界也曾面对各种挑战。所幸，危机就是转机，由于全美世界自2016年就已开始数码化，设有官网和社交平台，反倒有助公司拓展线上业务，增设销售平台，进行培训，举行会议，不受限制地“走出”国门。

疫情期间，全美世界透过网课，培训了更多的海内外独立经销商，并透过网购，将产品寄送到更多的地区，包括亚洲、欧洲和美洲，并且建立了新的客户群，尤其是年轻的网民。

维格尔品牌的保健品多样化，包括：百益菌（益生菌）、蜂胶液、胶原蛋白、鱼油、钙镁、锌、维生素C等。陈俐蓉指出，疫情爆发初期，大家手足无措，纷纷寻求有助维持免疫力的保健品，无形中增强了维格尔品牌的市场渗透力。

疫情使维格尔产品的销量增加。图为有助促进肠道及免疫健康的百益菌。（图/全美世界提供）

重视人力资源 推动企业向前

全美世界在2004年于新加坡上市，是本地第一家以直销业务为主的上市公司。陈俐蓉认为直销公司能吸引更多经销商加入，是因为产品值得信赖，让整个团队引以为傲。

“保健品不可欺骗消费者，我一直告诉经销商和会员客户，我们的维格尔保健品是要让他们感到自豪，而不是以后见到顾客时要闪躲。”她也说：“官网和社媒上的用户见证是公司的骄傲，这些见证都不是我们用钱买来的，而是会员客户在使用产品后，乐于分享的实例。”

提及网络上有人表示热爱全美世界，她说道：“进去全美不易，要离开全美更难”，陈俐蓉备受感动。她自豪地表示，公司团队的离职率非常低，有许多人跟她一起拼搏了20多年或30多年。她说：“我视员工如自己的孩子，关心他们，鼓励他们有任何问题都可向我提出。”

全美世界的新加坡团队。（图/全美世界提供）

她指出，就是这种凝聚力增强全美世界的吸引力，使公司稳健发展。“产品是重要的资产，人力也是我们不可或缺的资源。我会继续培训经销商，让他们成为更棒的领航者，推动全美稳步前进，走得更远。”

维格尔品牌网站：www.avanceforlife.com

【本文由维格尔呈献】