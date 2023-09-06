续扩国际合作 苏州工业园区打造世界一流的高科技园区

1993年5月，时任新加坡内阁资政李光耀一行考察苏州，听取东城的发展计划，探讨借由新加坡到苏州投资，加快工业化进程。

一年后，苏州工业园区作为中国和新加坡两国政府间合作的首个项目开工建设。

29年后的今天，苏州园区秉承一张蓝图绘到底，坚持产城融合规划理念，吸引跨国企业和高端人才落户深耕高端装备制造、新一代信息技术、纳米新材料、生物医药等领域，并在金融、服贸等自贸政策创新上不断尝试。

当年的水田鱼塘，跃变为长三角区域一座现代化的科技园区，苏州园区以聚集近2500家国家级高新技术企业等核心指标，在中国商务部国家级经开区综合发展水平考评中实现“七连冠”。新华社今年7月引述中国国家主席习近平曾讲，要把苏州工业园区建成具有国际影响力的科技创新中心，“承担这样的历史使命，既重大又光荣”。

这份勉励在中新关系今年3月提升为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”后，进入了加速通道。7月5日，习近平到江苏苏州考察的第一站，就是到苏州园区展示中心。习近平听取苏州市和园区产业发展介绍后提出，苏州园区要继续扩大国际合作，努力打造为开放创新的世界一流高科技园区。

具有中新合作显著特征



强生医疗科技的苏州自动化生产线。（图/苏州工业园区提供）

回首苏州园区开发建设29年，中新合作双方携手同心、合力前行，不断拓展广度和深度，力求把首个项目打造成与时俱进的旗舰项目。

无论是经贸合作能级，还是平台功能完善，合作的内涵和领域纵深拓宽，人文交流密切，突显中新合作的显著特征。

2022年，苏州园区与新加坡实现贸易总额21.9亿美元（约合29.6亿新元），园区共有在营新加坡投资项目350余个，实际使用新加坡资本43.8亿美元；园区在新加坡投资项目67个。

过去十年，园区与新加坡累计签署共建中新“国际化走廊”等20余份合作协议。苏州新加坡国际商务合作中心、新加坡苏州商务中心集聚项目近百个。

苏州园区召开四届中新金融科技应用博览会，举办五届中新服务贸易论坛。2022年，中新服贸论坛提格为中国国际进口博览会虹桥论坛的活动之一。同时，中新双向投资洽谈会等活动面向全市域开放，影响力不断扩大。

新*科研（A*Star）企业合作中心落地项目20个，新国大（苏州）研究院集聚领军人才40个，组建中新生物医药合作联委会；苏新基金管理公司正式成立，大华继显获批江苏省首个外商独资基金管理公司QDLP试点项目。中新合作已实现全领域项目化运作。

人文交流方面，双方互鉴经验培训有序推进，除了苏州园区派官员赴新培训，新加坡官员代表团也每年到访园区交流。

今年年初，中国人社部选择苏州工业园区作为中国-新加坡青年实习交流计划（YES计划）率先实施的地区，并于7月28日在苏州园区举行启动会。YES计划由中新互荐优质企业，开放实习岗位给两地青年，到对方企业实习，增进年轻一代对新加坡和中国的了解。

迎开发建设30年 做高质量探路者

2023苏州环金鸡湖半程马拉松比赛。（图/苏州工业园区提供）

随着中国入世20多载，经济体量稳居世界第二，中国经济在新一轮全球大变局中的战略部署和产经定位愈加清晰。在中新两国加强战略沟通对接的大背景下，苏州园区承担了切实使“高质量”成为中新合作最鲜明标识的探路者角色。

持续加强科技和产业创新对接，以企业为主导的产学研深度融合，提高科技成果转化和产业化水平，不断以新技术培育新产业、引领产业升级，将是苏州园区接下来的工作重心。

2024年，苏州园区将迎来开发建设30周年。面向未来，园区将深入落实两国合作共识，把中新合作作为城市发展的长期战略，赋予园区SIP（Suzhou Industrial Park）中“I”更多内涵。

在现有产业（Industry）基础上，园区将向创新（Innovation）、国际化（International）等更多维度，继续提升丰富探路者角色，将苏州打造成为中新合作的典范城市。

发挥中新合作探路作用

苏州园区将发挥中新合作探路作用。率先落实两国合作共识，推动中新新领域前瞻性合作，依托中新理事会（JCBC）、新苏理事会等平台，开展先行先试探索。

在绿色发展方面，引进新加坡绿色低碳技术和企业，全力打造绿色低碳合作示范项目；在数字经济方面，与新方在数字贸易等方面推进创新探索。

推动更高水平开放创新

进一步扩大双向开放，加快苏州新加坡国际商务合作中心二期建设，优化新加坡苏州商务中心功能，做强长三角境外投资促进中心平台，共建中新“国际化走廊”，推动两地市场资源与市场要素高效流动。

加强联合创新方面，依托新*科研企业合作中心、新国大苏研院等平台导入新加坡优质项目，推动更多苏州企业参加中国长三角（江苏）—新加坡产业创新合作计划，汇聚全球创新资源。

持续提升苏新合作能级

在服务贸易、金融与现代服务业、城市建设等方面进一步扩大合作，与新加坡知名企业等合作打造标识性、代表性项目。

发挥中新集团（CSSD）品牌优势，积极“走出去”，推进中新昆承湖园区等市域一体化项目，与新加坡企业等探讨第三方市场的开发与合作。昆承湖园区项目是常熟市和苏州园区共同落实苏州市域一体化发展的重点项目，今年1月正式开工，是中新集团经验输出向外延展的又一代表。

中新携手开拓第三方市场的实践，标志着两国企业通过苏州园区的开发运营，强化在园区规划、建设、招商、运营、政府沟通机制等方面的核心竞争力，培育品牌实力，通过在地化的系统整合，丰富中新合作在社会和城市管理上的内涵和经验输出。

增进双向多元人文交往

习近平今年7月考察苏州园区和苏州时指出，苏州在传统与现代的结合上做得很好，既有历史文化的传承，还有高科技创新和高质量发展，“代表未来的发展方向”，不仅要在物质形式上传承好，更要在心里传承好。

接下来，园区将持续开展借鉴培训，促进官员互访、青年交流和民间交往，把更多的东南亚文化、新加坡文化带到苏州，更要推动苏州“江南文化”走进新加坡，深化人文交流，传承中新友谊。

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【本文由苏州工业园区呈献】