华章十五载 卓越启新篇：中新天津生态城打造国际合作可持续发展城市典范

中新天津生态城（生态城）即将于今年9月28日迎来开发建设15周年。作为新加坡政府和中国政府间的第二个旗舰项目，也是世界上第一个国家间合作开发的生态城市，生态城以打造一座资源节约、环境友好、社会和谐的城市为愿景，历经15年的发展，已经从一片盐碱荒滩蝶变为一座拥有超13万常住人口、2.7万家市场主体的绿色、智慧、开放、活力之城，为世人呈现了一个生态奇迹。

如今的生态城，满目苍翠，百姓宜居，产业兴旺，楼宇错落，每个角落都蕴藏着品质之美。生态城作为一座杰出的低碳先行城市，为其他城市的低碳发展贡献了实际参考价值，更为世界提供了一个可复制、可推广的经典案例。

从荒无人烟到繁华宜居 深耕15载的巨大转变



中新天津生态城由一片盐碱荒滩到一座宜居宜业宜游宜乐美丽滨海城市的转变。（图/中新天津生态城提供）

绿色生态之城

生态城积极打造城在景中、城景相融的“全域花园城市”，作为中国首个国家绿色发展示范区，对环境恶劣的原始地貌进行了修复，已建成40座各具特色的城市公园，绿色建筑比例达100％，累计绿化面积达1100公顷。其中，建成区绿化率高达50％以上，可与新加坡媲美，高于中国城市平均值。

在建设之初，生态城就出台了世界上首套生态城市指标体系，坚持以绿色发展为底色，引领全域开发建设。近期，为了推动“双碳”目标实现，生态城还编制了《碳达峰碳中和行动方案》，积极建设中国领先的碳中和先行示范区。

此外，生态城还借鉴新加坡城市建设方面的经验，在城市规划、环境保护、资源节约、循环经济、生态建设等多方面进行对标，成功搭建了绿色交通体系，建立了多元化可再生能源利用体系，推动“无废城市”、“海绵城市”建设，引导全民践行绿色生活方式。

智慧创新之城

生态城构建高质量产业发展体系，以智能科技服务、文化健康旅游、绿色建筑与开发为主导产业。作为中国智慧城市建设试点、世界智能大会永久展示基地，生态城以新加坡“智慧国”的建设经验作为参考，构建了既有操作性又具前瞻性的智慧城市发展模式。

目前，生态城泛智能科技产业占比已经达到60％，成功吸引了华为、阿里等多家极具实力的高科技企业落户。生态城将智慧产业发展与智慧城市建设深度融合，打造智慧产业生态圈，搭建了城市大脑、智慧交通、智慧社区等40多项应用场景，让居民享受到智能科技带来的生活品质提升。

在2021年，生态城智慧城市建设实践还被纳入ISO国际标准典型案例，进行复制推广。

“城市大脑”汇聚十余个领域信息，感知城市运行态势。（图/中新天津生态城提供）

开放合作之城

生态城积极打造优质营商环境，秉承开放合作的态度，积极吸引更多企业、机构来此发展。2021年，天津自贸试验区生态城联动创新区揭牌，基于“中新合作＋自贸联动”的叠加优势，打造“京津冀—东盟国际”经贸新通道。

生态城也在推进中国国家文化出口基地及中国国家骨干冷链物流基地的建设升级，参与中国和国际标准编制，为更多城市的可持续发展提供生态城经验。

活力幸福之城

生态城借鉴新加坡“邻里单元”的理念，规划设置了“生态细胞—生态社区—生态片区”三级居住体系；参照“邻里中心”和民众俱乐部模式创建了四个集医疗、文娱、交流和商业于一体的社区中心，实现15分钟便捷生活圈。

不仅如此，生态城还持续优化升级包括教育、医疗和商业在内的配套设施，提升居民生活体验。作为中国“全域旅游示范区”，生态城拥有中国国家海洋博物馆等19个主题景区和文化场馆，成为周边地区游客的打卡圣地。

生态城合资公司 全方位推动生态城的建设与发展

新加坡中心为希望在生态城、天津和京津冀发展的新加坡和国际企业提供一站式共享办公平台及服务。（图/中新天津生态城提供）

为了确保生态城项目商业运作的可行性，中国和新加坡两国的商业联合体共同成立了中新天津生态城投资开发有限公司（生态城合资公司），将其作为推动生态城开发建设的企业主体。

过去15年来，生态城合资公司全面参与了生态城的城市规划等顶层设计，开发建设了学校、公屋等众多城市配套项目，及许多高品质住宅，还建设运营了多个产业园区。生态城合资公司也积极履行企业社会责任，推动居民和员工践行绿色低碳的生活方式。

生态城合资公司发挥着中新两国合作载体的作用，持续与中新两国政府、企业等伙伴进行多层级、多维度的交流合作，共同建设发展生态城。生态城合资公司对接多方资源，通过组织和参与国内外商务考察、展览会议等活动，积极接洽企业和产业，主办了中新天津生态城经济论坛、青年“生态创想·绿色行动”国际青年英才创新大赛等活动，以展现生态城在低碳领域取得的诸多成果，并吸引更多企业及人才。

此外，生态城合资公司还与中新两国院校开展广泛合作，增进人文和创新创业交流等，以促进先进技术在生态城的成果转化，为生态城融入更多新加坡科技创新元素。

生态城合资公司致力于将生态城打造为低碳技术试验田、可持续发展和低碳产业示范区。它也借鉴新加坡产业园区经验，建设运营了中新科技园、中新创业园等配套齐全的产业园区，设立了新加坡中心，推出中新天津生态城国际企业加速营方案（ICAP）以及天津生态城国际商业联盟（TECIBA），引入新加坡星生能源集团（Sunseap）及睿敏安（RMA）在内的诸多新加坡企业。

生态城合资公司还与务必达（MooVita）等多家新加坡公司就自动驾驶、智能科技、新能源等项目开展合作，吸引国内外低碳产业的知名企业及领先技术，为其发展提供广阔的市场和良好的机遇。

谱写全新篇章 拥抱精彩未来



低碳、智慧、充满活力的中新天津生态城城市主中心（效果图）。（图/中新天津生态城提供）

目前，生态城南部片区已基本建成，区域发展成熟，配套设施完善。接下来，生态城将推进中部片区及北部片区的开发建设。由生态城合资公司引领打造的城市主中心位于中部片区，包含绿色便捷的交通枢纽、高质量人性化的开放空间系统以及生态智慧的中心商业区。

生态城还将不断优化区域配套设施建设，增强城市功能，提升区域内部及外部的交通便捷性，加强环境治理，完成智慧城市创新升级，为居民提供宜居宜业的环境。与此同时，生态城还将加强产城融合，促进产业聚集发展，提升城市竞争力，打造国际一流营商环境。

未来，生态城将继续联合新加坡政府参与编制ISO国际标准，为国际生态城市和智慧城市建设提供“生态城方案”。生态城合资公司也将继续与各利益相关方和战略合作伙伴共同努力，把生态城建设成为一个繁荣、智慧、宜居和可持续的生态城市，为更多来中国发展的新加坡企业提供助力。

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【本文由中新天津生态城投资开发有限公司呈献】