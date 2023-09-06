新加坡企业家拥有多项精品 样样风行全球

提起傲胜（OSIM），一般人都晓得这是由新加坡企业家沈财福所创建的新加坡品牌。但是，提起同为沈财福所创始的V3集团（V3 Group），却非所有读者都已听闻或知晓。身为V3集团创始人兼执行主席，沈财福拥有的不再只是傲胜这一个品牌，而是一串精品，如TWG Tea、Bacha Coffee、LAC等中青新贵拥戴的大众化奢华品牌。

V3集团拥有全球品牌和业务组合，涵盖健康、奢华美食、资本市场开发、房地产和综合医疗服务领域。旗下的多元化投资组合由三个业务部门负责——V3 Brands、V3 Capital和V3 Assets。

V3旗下有着家喻户晓的保健器材OSIM、健康营养品LAC、美食家钟爱的TWG Tea、Bacha Coffee、最新收纳的Le Cabestan摩洛哥餐厅，以及商店设备制造商Futuristic Fixtures等。

TWG Tea品牌出生于新加坡，风行于全球市场。（图/V3集团提供）

V3也持有自有品牌食品制造商Foodgnostics、芝士蛋糕专卖店Cat & the Fiddle，以及传统糕饼铺老成昌的股份。

另一方面，V3 Capital将在全球市场发掘主题投资机会，为集团创造价值和创新。

V3 Assets则投资于房地产资产和综合医疗保健服务领域，它也是鹏瑞利集团有限公司（Perennial Holdings）的主要股东。

中文市场 情意深长

总括而言，V3的品牌和业务版图，已覆盖全球超过300万个客户，在亚洲、欧洲、美洲和中东26个国家的 118个城市，拥有超过5000个零售据点。

尽管世界是他的舞台，沈财福却从来不忘自己的出身，并且由衷地说：“新加坡是我们的家园，而世界是我们的市场。”

作为总部位于新加坡，并与中文读者有着紧密联系的公司，沈财福对《联合早报》的一百周年庆典，也表达了支持和感激。

沈财福认为《联合早报》在促进跨国合作、文化交流和友好关系方面，发挥了中文媒体的重要作用。（图/V3集团提供）

他说：“我重视《联合早报》的真实报道，赞赏它不加渲染、不夸张的新闻报道风格。早报不仅在中国和亚细安之间扮演着桥梁的角色，也是连接亚洲和全球中文读者的桥梁，在促进区域信息交流，增进相互了解方面，扮演着至关重要的角色。这个百年里程碑象征着中文媒体在促进跨国合作、文化交流和友好关系方面的重要作用。V3集团作为一个具有国际视野，并在亚洲，包括中国市场蓬勃发展的企业，我们将继续与《联合早报》合作，共同推动亚洲地区的发展和繁荣。”

卓越品质 源于梦想

44年前，沈财福创造OSIM品牌，现在，V3集团则是将众多品牌纳入旗下，业务多样化，这位企业家究竟怀揣着怎样的愿景？

他答复说：“我们的愿景是以所有权、领导力和创业精神为基础，创建和培育具有卓越品质的杰出品牌。所有品牌追求的是创新和卓越品质。尽管品牌跨越保健科技、营养、美食、房地产和综合医疗等多元领域，但目标一致，就是将品质卓越的产品和服务呈献给顾客，支持顾客追求和体验高品质的健康生活。”

全球视野 根植新加坡

Bacha Coffee源自摩洛哥，被纳入V3旗下，重塑品牌，进一步发展。（图/V3集团提供）

并非所有V3集团的品牌都“出生”于新加坡。其中，Bacha Coffee便是源自摩洛哥。它曾经是广受欢迎的咖啡厅，但在二次世界大战后就因故停业。直至V3集团收购后，于2020年在摩洛哥和新加坡重新开业。借助新加坡出色的品质管理，重新设计和包装后，再将产品推广到全球。

不管是源自新加坡品牌如OSIM、TWG Tea，或是外来品牌Bacha Coffee，如今在国际市场都具有深刻的影响力。作为集团创始人，沈财福要如何确保旗下品牌在维持全球吸引力时，同时保有新加坡的特色？

“从我们的第一个品牌OSIM开始，我们拥有四十多年的经验，我们对世界各地不同市场的客户需求有着深刻的了解。在设计产品时——无论是最先进的养生椅、新奇的特调茶，还是一杯精制的100％阿拉比卡咖啡——我们都有精确的方案、雅致的设计和优良的品质，以满足要求较高的客户。”

沈财福强调新加坡作为集团总部，对创建和拥有特质的国际品牌发挥着关键作用：“除了创建自己的品牌外，我们还积极寻找具有增长潜力的品牌，并以新加坡为基地，进一步塑造和发展这些品牌。”

创业远见 抓住机遇

LAC保健品因卓越的品质，拥有许多回头客。（图/V3集团提供）

作为一位有远见的企业家，即使在经济不稳定时期，V3集团仍然看准了“大众富裕”（mass affluent）市场，将其视为增长机遇。在沈财福心目中，V3集团如何可以满足这一市场的需求？

他答道：“每个人都希望生活得更好、感觉更好、变得更好。顾客是我们做事的核心，从产品开发、设计到交付，我们为顾客提供全面的健康和生活体验。正是这种完整体验，让顾客一次又一次地选择我们。例如，三分之一的OSIM顾客是回头客，而LAC、TWG Tea和Bacha Coffee在各自的顾客群体中，也持续受欢迎。

深情回望 永远前行

从OSIM按摩椅到V3集团，沈财福拥有了更多的优质品牌。（图/V3集团提供）

从OSIM到V3，回顾自己的创业史，是否有某些特殊时刻或里程碑，在这位企业家心中占据重要的位置？

沈财福回溯自己的足迹，列出以下重要时刻和重大事件：

他颇有感触地说：“这些重要时刻和里程碑，见证了V3集团从一个初创企业，发展成为如今具有全球影响力的企业。在这一过程中，我们面临了许多挑战，但也取得了许多胜利，不断塑造了公司的发展轨迹。我们将继续努力创新，迎接未来的挑战，为顾客提供更优质的产品和服务，不断推动V3集团向前发展。”

欲了解V3集团业务，请点击浏览V3网站。

【本文由V3集团呈献】