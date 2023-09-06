中国—东盟特色商品汇聚中心 国际陆海贸易新通道旗舰示范

作为国际陆海贸易新通道上中新合作的旗舰型示范项目，中新南宁国际物流园（以下简称“中新物流园”）自2018年由中国广西壮族自治区人民政府批复设立以来，产业集聚能力及品牌效应日益凸显，并带动周边产业规模化快速发展，致力成为连接中国与东盟时间最短、服务最好、效率最高、价格最优的国际陆海贸易新通道上的重要节点。

顺势而为 应运而生

随着“一带一路”倡议的深入推进以及国际陆海贸易新通道建设的提速增效，中国与东盟（新加坡称亚细安）经贸合作水平不断提升。为更好地抢抓区域全面经济伙伴协定（简称RCEP）新发展新机遇，助力中国一东盟自贸区3.0版建设，中新物流园与时俱进，不断创新，于2021年联合中国一东盟博览会秘书处共同打造了中国一东盟特色商品汇聚中心（CHINA-ASEAN Mercantile Exchange，以下简称“汇聚中心”）。

作为中国—东盟合作的后起之秀，汇聚中心将在中国高水平扩大对外开放经贸合作中扮演着重要角色，意义非凡！

谋新求变 聚势赋能

汇聚中心将着力打造国内国际双循环市场经营便利地、促进国际经贸合作交流的服务平台，融入新发展格局。项目通过线上数字化平台+线下展馆沉浸式商贸体验相结合的方式，致力于搭建一个中国与东盟、RCEP其他区域国家乃至“一带一路”沿线重要国家线上线下经贸往来的一站式首选平台！旨在打造“东盟商品及RCEP商品广西始发IP”，使更多商家形成“购买东盟特色商品就到广西，到广西就到汇聚中心”的观念，力争成为外国商家进入中国市场的首站，以及中国商家拓展海外市场的重要窗口！

焕新一载 奋楫笃行

汇聚中心自2022年9月14日正式启动试运营至今，成绩斐然，到访参观考察的国内外政商团队络绎不绝，创新理念得到社会各界的高度认可，目前入驻展品种类超3500种、策划并承办各类型活动超百场，以其独特的创新经营模式不断吸引各商家或产品或服务纷纷入驻。

汇聚中心集聚了RCEP区域国家乃至“一带一路”沿线重要国家的商品，最终实现以“物”引“流”、以“物”促“流”，并与中新物流园一起发挥优势联动效应，促进中国与东盟在交通、物流、商贸、产业等方面的深度融合，推动RCEP区域经贸合作提质升级。

共谋发展是历史潮流，互利共赢是人心所向！今年恰逢中国—东盟博览会创办20周年，欢迎东盟各国共襄东博盛会、共同构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。也诚挚地欢迎更多商家加入汇聚中心，以共商共建共享共赢的理念，集各方资源优势，共同将中国与东盟合作共赢的蛋糕越做越大。

线上数字化平台

通过汇聚中心线上数字化平台，B端商家能拓展生意达成合作，C端消费者能购买东盟特色好物。

汇聚中心线上平台示意图。（图/中国—东盟特色商品汇聚中心提供）

线下展馆沉浸式商贸体验

已完成线下17个主题展馆建设，实现展品“4天+365天”常态化展销，释放中国—东盟博览会溢出带动效应。

重点打造中国—东盟（南宁）水果交易中心

依托中国广西资源禀赋和面向东盟的国际物流枢纽优势，围绕“买全国、卖东盟，买东盟、卖全国”目标，结合汇聚中心线上线下交易平台，将重点打造中国—东盟（南宁）水果交易中心。

中国—东盟（南宁）水果交易中心鸟瞰效果图。（图/中国—东盟特色商品汇聚中心提供）

4天+365天“永不落幕”的中国—东盟博览会（中国—东盟特色商品汇聚中心）

外国商家进入中国市场的首站

中国商家拓展海外市场的窗口

第20届“中国-东盟博览会” 将于9月16日至19日在广西南宁举办！

欢迎报名参展参会！

欲知道更多详情，可致电中国—东盟博览会秘书处新加坡联络处：+65 63773313 / +65 96944690 查询。

中国—东盟特色商品汇聚中心的联系方式

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区利华路23号

No. 23 Lihua Road, Nanning Area of China (Guangxi) Pilot Free Trade Zone

WeCom/企业微信：19968236729

中国咨询热线：400 6313699 / +86 13317800289 / +86 15578073627 / +86 13217809890

Fax/传真：+86 771 5508212

Email/电子邮箱：camex@csilp.com

Website/网址：http://www.csilp.com

扫二维码关注微信公号：

【本文由中国—东盟特色商品汇聚中心呈献】