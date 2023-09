现代年轻人如何应对职场挑战？

与上一辈相比,现代青年虽然在物质条件相对优渥的环境中长大,但也面临着许多新的生活挑战。年轻人对生活和未来就业有何想法?他们如何在职业旅程中获得更多帮助?

青年对职业的期待与困惑



两年前,麦宇萱(22岁)从理工学院毕业时,她对未来的职业规划还很迷茫。

麦宇萱修读的是电视与新媒体写作文凭(Diploma in Writing for TV and New Media),毕业前的一次实习让她萌生了转换跑道的念头。她说:“当时我在一家市场推广公司实习,担任制作助理,负责查找资料、视频剪辑等工作。在此过程中,我对平面设计产生了兴趣。”因此,麦宇萱在完成制作助理职责的同时,向上司提出尝试一些设计相关的工作。

毕业后,冠病疫情加剧了就业市场的不确定性,媒体行业的工作机会随之减少。因此,麦宇萱决定暂时从事自由职业,累积工作经验,同时探索自己感兴趣的职业。去年8月,她开始在一家非盈利组织全职担任市场推广与公关专员,并报读了新跃社科大学的非全日制心理学学士课程。

“现在,我明确了自己的职业方向,想继续朝用户体验设计的领域发展。之前获取的设计经验和现在攻读的心理学专业都能派上用场。”有了职业目标,她希望能够进一步了解该行业的工作内容、要求和职业发展等,但苦于缺乏人际网络,一直无法如愿。

职总青年团启航会员计划 助力青年适应职场



这一切在今年年初出现了转机。当时,麦宇萱参加了一场由职工总会青年团主办的讨论会,并在会后加入了“启航会员计划”(NTUC Starter Membership),成为了一名会员。那么,这是一项怎样的计划呢?

为了帮助青少年更好地适应职场,职总青年团成立了青年专责小组,从去年7月开始了一项针对17岁至25岁青年的大规模调查。青年团通过调查、小组讨论或对话会等方式,收集了超过一万名青年对生活和工作的看法与忧虑,并根据这些反馈意见推出更合适当代青年的计划,支援这群未来职场的生力军。

启航会员计划不仅给予青年职业、财务等方面的帮助,同时提供职业发展和技能提升的机会,提高青年的就业能力。(图/商家提供)

启航会员计划就是其中一项计划,旨在满足青年人在就业、生活和休闲方面的需求。每年仅需支付36元的会员费,加入该计划的会员除了能得到职业方面的协助和培训援助计划(UTAP)每年的200元培训津贴外,还能获得保险、娱乐休闲场所门票优惠等福利。

今年6月,麦宇萱参加了专为会员推出的“LIT学习之旅”,前往华为(Huawei)新加坡总部参观。在参观过程中,麦宇萱不仅有机会与公司的人力资源专员和年轻职员交流,了解公司的运营情况,还能真实体验工作氛围。她说:“青年团鼓励我们带上自己的简历,若有适合的工作岗位,就可以马上申请。很可惜,当时没有适合我的职位。”目前,职总已组团参观圣淘沙名胜世界、Grab、WeWork等多家企业,让青年从中了解不同行业的发展趋势。

职总青年团组织青年参加多样化的职业学习活动,了解不同行业的发展趋势。(图/商家提供)

麦宇萱还计划参加“LIT职业督导”(LIT Career Mentorship),向从事用户体验设计专业的导师取经。LIT职业督导计划允许年轻就业者通过和业界人士交流,了解更多特定行业的情况并向他们寻求建议。作为会员的麦宇萱还可以申请长达四个月的一对一职业督导。她表示,这样的机会很难得,有导师的指引,自己就能少走很多弯路。“职业导师可让我了解新进职员与资深职员的职责差异,未来的职业发展方向等,让我尽早规划并做出正确的职业决定。”

现代青年最关注 心理健康与生活平衡



青年专责小组秘书蔡慧琳(32岁)受访时表示,雇主经常反映他们不了解这些即将踏入职场的青年人,而这次万人调查的结果可以帮雇主一窥青年的真实想法。她说:“青年注重生活与工作的平衡,他们希望在工作之外,有时间从事自己喜欢的活动。他们也不认为有钱就等于成功,更认同拥有幸福才算成功。”职总将把调查结果与雇主及企业里较年长的员工分享,增进三方之间的了解,一起打造更包容的工作环境。

调查结果也显示,青年希望在职业、财务和心理健康方面获得更多帮助。职总因此推出一系列计划,以更好地支持青年从校园到职场的顺利过渡。

除了学习之旅和职业督导,这些计划还包括“LIT职业探索”(LIT DISCOvery)、“职业起步实验室”(NTUC Career Starter Lab)、“LIT职前预备课程”(LIT Career Prep)等。职总也鼓励雇主投入更多资源,为青年人提供高质量的实习机会。

青年希望在职业方面获得更多帮助,职业起步实验室帮助青年跟稳健地从校园迈向职场。(图/商家提供)

蔡慧琳还表示,如今的青年并不避讳谈论心理健康问题,他们也希望能在职场中得到这方面的帮助。因此,职总计划培训更多企业员工成为心理健康互助同侪,以便及早发现并为面临心理问题的同事提供援助。

麦宇萱认为,启航会员计划给予青年的帮助和福利非常全面,涵盖职业、财务以及休闲等方方面面。“我可以利用UTAP的培训津贴提升技能,而娱乐休闲方面的优惠能让我和朋友在不影响未来储蓄的情况下享受青春。”

成为会员的体验也让麦宇萱更了解职总在促进工友生活中扮演的角色,“职总不仅是帮助员工了解自己的权利那么简单,它还为工友提供了职业发展和技能提升的机会,提高我们的就业能力。”

立即报名



欲了解更多关于职总青年团针对青年推出的支援计划或成为启航会员,请上网查询。

【本文由职工总会呈献】