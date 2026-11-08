翻看十年前的旧合照，我们有时会发现，当年只顾看镜头前的人，竟没注意到背景里有间老店，或角落里有个熟悉的身影。照片没有改变，只是时隔多年，我们才看见从前忽略的细节。天文学家保存的天空影像，也像一册不断增厚的相簿。有些太阳系的邻居早已进入镜头，却直到最近，才从密密麻麻的星光中被认出来。

10月27日，国际天文学联合会小行星中心公布了一颗新发现的天体，编号2026 ED138。它由智利的鲁宾天文台（Vera C. Rubin Observatory）发现，目前距离太阳约为日地平均距离的46倍，阳光要走六个多小时才能到达。这个天体的直径初步估计约600至1500公里，是一颗矮行星候选者。这么大的邻居，为什么直到现在才被认出来？答案不只在于望远镜能看多远，也在于我们如何辨认已经拍下的东西。

从拥挤星光中认出熟面孔

发现的起点，是一批存放在电脑里的观测资料。10月13日晚，天文学家霍尔曼（Matthew Holman）运行他与同事开发的搜索程序，比对鲁宾天文台今年较早前记录的光点，寻找那些在不同夜晚、不同位置出现，却可能属于同个移动天体的记录。2026 ED138由此浮现。它的亮度与距离显示，这个天体可能大得不寻常，让霍尔曼一度怀疑是否出了差错。

鲁宾天文台拍摄的星场与不同日期的局部影像，矮行星候选天体2026 ED138隐没于密集星光中，研究者通过比对多次观测，成功辨认出这个移动光点。 （NOIRLab官网）

随后，团队找到更多观测记录，甚至在其他巡天项目的旧影像中，认出它早在2016年便留下身影。它并非刚刚闯入太阳系，而是早已进入人类的镜头。把跨越十年的观测位置连起来，让研究者得以更准确地确定它的轨道。

鲁宾天文台的特别之处，不只是望远镜口径大，更在于它会连续十年反复拍摄南天，记录天空中细微的变化。单张照片里，一个遥远天体可能只是毫不起眼的光点；但将不同夜晚的影像连起来，它相对于背景恒星的缓慢移动便可能显现。问题是，电脑必须从数十亿笔探测记录中，找出哪些光点属于同一个天体。这不仅考验望远镜的灵敏度，也考验演算法辨认规律的能力。

这个天体之所以被漏掉，原因有二：一是位于偏南天空，过去巡天搜寻的覆盖并不均匀；二是靠近银河平面，背景挤满恒星。在那里寻找一个缓缓移动的光点，就像在下班时段的莱佛士坊地铁站认一张熟面孔：对方没有躲起来，只是周围的人太多，所以难以辨认。唯有反复拍摄，再用程序比对移动轨迹，才有机会从拥挤的星光中把它认出来。

海王星轨道以外的柯伊伯带（Kuiper Belt），分布着许多由冰和岩石组成的小世界。它们保存了太阳系形成早期的物质，轨道也可能留下巨行星迁移时的扰动痕迹。2026 ED138的轨道相对于太阳系主要行星的轨道平面倾斜将近25度，可能与过去受到海王星引力扰动有关。研究这些遥远天体，不只是给地图添上名字，也是在追查太阳系如何变成今天的模样。

看见光点不等于知道大小

不过，认出一个天体，不代表已经知道它有多大。对于遥远、无法直接看清轮廓的目标，望远镜首先测得的是亮度。知道距离后，研究者仍要面对另一道难题：亮度同时取决于大小和表面的反射能力。一个小而亮的天体，可能与一个大而暗的天体一样亮，就像远处一小块白布和一大片深色布，反射到我们眼中的光量可能相近。

在距离和观测条件相同的情况下，反射光量大致与直径的平方成正比，也随反射率而变化。直径相差两倍半，反射率只要反向相差约六倍，亮度便可能相近。2026 ED138的“600至1500公里”，就是采用不同反射率假设后得到的估计范围，并非已经量出了确切直径。

要进一步区分“大而暗”和“小而亮”，可以测量天体自身发出的热辐射。天体吸收阳光后，会以红外线等波段向外辐射能量；结合反射的可见光、热辐射和相关模型，便能更准确地估计大小与反射率。另一种办法是“掩星法”（stellar occultation）：当天体恰好遮住背景恒星，不同地点的观测者记录星光消失与恢复的时刻，再结合影子扫过地面的速度，便能推算出天体的投影轮廓。

它有资格成为矮行星吗？

矮行星并没有一条简单的直径分界线。按照国际天文学联合会的定义，它绕太阳运行，不是卫星，自身引力足以使整体形状接近球形，却未在轨道邻域取得动力学上的主导地位。这不等于附近必须空无一物；而一个天体能否被自身引力“捏圆”，也与材料性质和演化历史有关。因此，2026 ED138仍须更多观测，才能确认它是否符合矮行星的定义。

2006年冥王星被重新归类为矮行星，曾让不少人惋惜。对于2026 ED138，除了它该叫什么，我们更想知道它由什么组成，经历过怎样的变化。认出它，只是了解它的开始。

未来，鲁宾天文台将持续拍摄南天，寻找更多尚未被认出的邻居，而旧影像也会随新线索显出新意义。就像翻看多年前的合照，当我们终于认出角落里的那个身影，才发现它一直都在那里。下一个陌生世界，也许早已藏在我们的相簿里。