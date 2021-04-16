【在家当旅客•新西兰 】92岁奶奶玩zipline庆生？！

不能出国，生日你会怎么过？入住酒店staycation，再到喜欢的餐馆用餐？或是跟一群朋友租游艇水上游？

觉得以上庆生方式太无聊，太普通？一起来看看新西兰一位近百岁的女士，在疫情当下如何度过一个难忘的生日。

这名高龄92岁的奶奶，是在150米高空中庆生。别以为那是在普通的酒店或山上，她竟然在相等于45层楼高的地方，玩高空滑索（zipline），从92岁滑向93岁！

这个别出心裁的生日派对，在新西兰的基督城探险乐园（Christchurch Adventure Park）举行。该探险乐园共有4条滑索，最长的超过1公里，也是新西兰最长的滑索。

这名92岁的奶奶，和年龄介于65至72岁的孩子，一起玩高空滑索庆生！（图/基督城探险乐园）

65至72岁子女陪同庆生

年长人士以往不是基督城探险乐园的顾客群，但冠病疫情这场危机，却给乐园创造了新契机。

该探险乐园在疫情期间一度关闭，这也给经营团队机会，重新探讨接下来的营运方针，如扩大原有顾客群。

当该乐园获得重新营业的许可后，团队开始把触角伸向当地的退休村，以优惠价格，吸引乐龄人士在平日非繁忙时段到那里在地游。

舒舒服服地坐上缆车滑翔在空中，是基督城探险乐园的另一玩法。（图/基督城探险乐园）

不过，当售票团队接获这名92岁老奶奶的电话时，还是相当惊喜。她不是替孙子或曾孙询问滑索事宜，而是自己：玩空中滑索有没有年龄上限？

原来，她有意在生日时，跟孩子们一起到基督城探险乐园玩zipline庆生。该乐园总经理Anne Newman坦言，售票团队当下愣了几秒才意识到，既然她已92岁，她孩子的年龄其实也不轻。

据记者了解，她的孩子年龄介于65岁至72岁，可说是一群不自我设限、心境年轻的玩家。

滑索远眺新西兰最高山脉

在基督城探险乐园能远眺新西兰最高大的山脉——南阿尔卑斯山。（图/基督城探险乐园）

该探险乐园一直以来都没有针对zipline玩家设年龄上限，但参与者必须符合身高体重的条件：体重须介于27至125公斤，身高至少122公分。

玩zipline体验高空滑翔的同时，也能饱览附近的美景。天气晴朗时，在基督城探险乐园还能远眺大海以及新西兰最高大的山脉——南阿尔卑斯山（Southern Alps）。

新系列《在家当旅客》

因冠病疫情，许多人都无法出国旅游。但换个角度思考，并改变心态，一定能在自家后院发掘值得一游的地方。

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