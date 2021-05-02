早报骑行私房路线1：骑行东北——新加坡“棒棒哒”脚踏车道

从前我不太相信可以在新加坡“在地旅游”，在这个700多平方公里的岛国环岛一圈也不超过150公里。2019冠状病毒把我们留在岛国，让我们有时间细细欣赏这个岛国的每一寸土地。

慢游新加坡，用骑的最好。

《联合早报》和zaobao.sg设计了四条能够反映新加坡人文与自然风景的路线，大家一起来探索。每条路线大约25公里，如果你已报名参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle），可以根据我们的地图一面累积里数，一面重新认识新加坡。

早报骑车私房路线的一大特色，就是骑车不用上公路。这些路线绝大部分是在公园连道（Park Connector Network，简称PCN）或脚踏车道。

准备好脚踏车、头盔、水壶，还有摄像功能的手机，本周和我们一起到堪称拥有新加坡最棒脚踏车道的东北部，骑行在榜鹅—实里达航空园—盛港，这也是看夕阳最好的骑行路线。

如果你喜欢徒步，这条路线也适合步行。

拥有新加坡最棒脚踏车道的东北部。（图/蔡新友）

全程：约25公里

难度：低（适合亲子同骑）

导航员：韩咏梅（新闻中心总编辑）

骑行经验：只要休假日，天不下雨，多半就会骑车。年纪大了胆子小，现在不敢上公路，目标是骑遍新加坡每一寸PCN。

榜鹅地铁站

出了地铁站后往榜鹅大道（Punggol Way）骑行到实里达北连道。右边会看到滨海乡村俱乐部，那里游艇停泊，构成一道悦目的风景。

榜鹅双岛

“跳岛”（Island Hopping）也可以用骑的。这条路上，可以跨越两个相连的人工岛——榜鹅东岛（Punggol Timor）和榜鹅西岛（Punggol Barat），它们可说是“建筑业园”。平日里经常有重型卡车载满建筑材料经过，马路上碎石多，尽量留在脚踏车道或人行道上骑，避免碎石割破轮胎。

实里达私人渔村与划手湾

划手湾（Rower's Bay）是新加坡最佳观赏夕阳的景点之一，以胡姬乡村俱乐部高尔夫球场为背景的黄昏景色，可谓壮观！左边是实里达蓄水池下段，右边是柔佛海峡。岸边的红树林有个私人渔村，时光仿佛停留在六七十年代，可惜不对外开放。

实里达航空园

国家公园局正在建设一条150公里长的环岛绿道（Round Island Route）。首阶段60公里起点就是从划手湾开始，沿着实里达航空园（Seletar Aerospace Park）骑行到岛国东北，之后沿着东海岸直达滨海湾。因为冠病疫情，严重影响航空业，实里达航空园少了一年多前的热闹。如今飞机跑道冷清，脚踏车道反而变得热闹。到过许多城市骑车，这条车道堪称一流。

翰士德湿地公园

过去一年多，卖相机的朋友说顾客多了，他们不惜重金买长镜头，为了拍飞禽。周末和假期到翰士德湿地公园（Hampstead Wetlands Park）可以印证这点。如果你没有望远镜或“大炮”镜头，只要随着摄影爱好者的镜头角度，也能看到漂亮的奇色之鸟。

“无牙叔”食堂

航空园区的餐馆和咖啡座很多人知道，但这里有个“龙门客栈”就只有熟客才知道了。谷歌上标示“Boh Geh Uncle Canteen”，Boh Geh是福建话没有牙齿的意思，开朗豁达的老板卓怡清（71岁）丝毫不介意这个“无牙叔”称号。

位于必卡利里398号（Piccadilly）的食堂，只在星期一至星期五的清晨6时到下午1时30分营业。老板非常低调，如果去光顾，千万不要在食堂里拍照。

黑白洋房

这一带的街道名称，很容易让人误以为自己来到伦敦。海德公园门（Hyde Park Gate）、翰密顿坊（Hamilton Place）、必卡利里（Piccadilly）、励精街（Regent Street）等等。这些路上还保留着殖民地时代英国人为公务员与官员建造的房子，建于1898年至1941年间，本地约有500栋黑白屋，都是国有资产，只租不卖。

最后的甘榜

罗弄万国（Lorong Buangkok）这个最后的甘榜是新加坡最公开的秘密花园，近来太多人去看热闹，现在已禁止随意进入。我们尊重村民，经过这里，从外面欣赏那田园牧歌的情调就好，给居民一点宁静。我们的骑行路线，从杨厝港路转入榜鹅公园连道，甘榜后院就在连道旁。

宝石桥

榜鹅公园连道上有很多桥，非常适合观赏日出日落，拍照人气最高的当属“宝石桥”（Jewel Bridge），跟着我们的路线，绝对不会错过这座观日出和日落都绝美的桥。

“打卡”早报骑行私房路线 赢好礼

4月29日起，只要跟随“早报骑行私房路线”，沿途“打卡”并分享至个人社交媒体平台上，即有机会赢取一份LAZER Compact 脚踏车头盔（价值59元9角），共三份等待读者赢取。活动将于6月13日截止。

参与方式：

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骑行贴士：雨天路滑，煞车小心

骑车遇到危险总会本能紧抓煞车，如果路面湿滑，或者有青苔，千万避免这么做，因为轮胎突然咬死更容易打滑。正确的方法是，提前放慢车速，让脚踏车安全滑行。非要煞车不可，采取间歇性“一放一收”的方式，让车速逐步放慢。