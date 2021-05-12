【在家当旅客•东京】好吃又好玩 荷包不出血

东京随处是好吃、好玩、好逛的地点，但给人的刻板印象是——价、格、昂、贵。其实，东京也有不少不必花大钱，就能让人吃喝玩乐个痛快的地方！

真的假的？我们来看看，新币$10不到就能同时品尝和牛和黑松露的美味、$50有的找的双层海鲜盖饭！还有，$6就能玩VR体验飞腾于东京上空、$70就能在市区冲浪50分钟……这些通通能在东京找到。

强打日本娱乐节目的GEM频道，在《超省钱！日本旅游攻略》节目中，介绍省钱玩日本的方案。在第一集节目中，日本著名美食博主Fallindebu Hassy和Tik Tok网红Hina Kagei共获得5万日元（约S$609）的预算，在东京玩乐一整天。预算包括吃喝玩乐、酒店住宿以及交通的费用。

zaobao.sg为大家整理出节目介绍的部分景点，不妨纳入口袋名单，说不定下次游东京时能派上用场！

超逼真VR 体验东京高空飞驰

戴上VR眼镜，化身大炮，在东京各处“飞天遁地”。（图/Sky Circus Sunshine观景台官网）

来到池袋（Ikebukuro），很多人都会直奔Sunshine City购物，并到位于60楼的Sky Circus Sunshine观景台（入门费1200日元，约S$15），一览东京市景和富士山风貌。

这个观景台还有几个价格实惠的VR体验，如坐在秋千上，体验类似云霄飞车在东京高空中飞驰的Swing Coaster，以及让人化身大炮，在东京各处“飞天遁地”的Tokyo Bullet Flight（各500日元，约S$6），喜欢刺激但不敢冒险的朋友，可别错过。

市中心冲浪 大人小孩都能玩

无论是冲浪新手或经验老手，都可在这里玩个痛快。（视频截图/©KANSAI TV）

在东京市中心内也能体验冲浪的刺激，而且还能省下大老远跑到海边的时间和交通费。

距离大井町（Oimachi）站5分钟步行之遥的Sporu体育中心内，设有一个人造冲浪池。无论大人、小孩（7岁以上），冲浪新手或经验老手，都能在这里玩个痛快。50分钟的冲浪体验，成人收费6300日元（约S$73），7岁至13岁儿童收费4000日元（约S$49）。

冲浪后觉得意犹未尽，还能在Sporu体育中心攀岩、玩密室逃脱等。

满满是料的双层海鲜盖饭

布满新鲜生鱼片的海鲜盖饭，下层暗藏惊喜。（视频截图/©KANSAI TV）

筑地市场是许多旅客到访东京必到之处，虽然里头的鱼市场已搬迁，但筑地场外市场依然营业，想选购生鱼片和各类海味干货、品尝新鲜寿司和盖饭，都能来这里。

说到筑地美食，生鱼片bar“河岸头”在午餐时段推出的“筑地场外海鲜盖饭”，可说这里的人气佳肴。这不是普通的生鱼片盖饭，而是分为上下两层、布满新鲜海产的盖饭（3520日元，约S$40）。

把上层的碗拿起来，下层暗藏一个惊喜——中间竹碗内的“果冻”，其实是调味过的寿司醋，让食客与下层的海鲜饭拌匀一起吃，体验上下两层不同的美味！

日式烤肉意式风味

撒满乌鱼子粉、腌制青葱及新鲜青葱的牛舌。（视频截图/©KANSAI TV）

觉得一般的日式烤肉太单调？不如到赤坂（Akasaka）的Manzovino Piccolo餐馆，品尝带有意大利风味的日式烤肉吧。

这里的招牌肉品，包括撒满乌鱼子粉、腌制青葱及新鲜青葱的牛舌（2398日元，约S$29）、佐以香辣Arrabiata茄酱的skirt牛裙肉（2069日元，约S$25）等。

和牛松露握寿司让人同时品尝两种顶级食材的美味。（视频截图/©KANSAI TV）

想同时品尝和牛和黑松露两种美味吗？和牛松露握寿司（每个775日元，约S$9），选用红白相间的和牛，肉片中间是堆成一座小山丘的黑松露丝。两种顶级食材送入口中滋味如何？只有试过才知道。

餐馆还有其他创意菜肴，如石锅和牛松露Risotto炖饭（3278日元，约S$40）、和牛Carbonara握寿司（每个528日元，约S$6）等。

《超省钱！日本旅游攻略》每逢星期二7.50PM，在GEM频道（星和Ch814，新电信Ch519）首播，重播时间可参考频道官网。