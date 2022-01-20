畅享年假，玩转新加坡

新年伊始，规划年假，今年你打算请年假去哪玩？怎么玩？这一次，谢韵仪和她的艺人好友黄嫊方要带你去一些特别好玩的地方，有的让你心跳加速，有的拥有很多传奇故事，还有一些会带给你很梦幻的感觉。快跟她们一起，去玩点不一样的！

新加坡好玩的地方可真不少！去室内探险中心感受肾上腺素飙升，去冰淇淋博物馆邂逅梦幻童话世界，去“杂货店”喝鸡尾酒，去玩具博物馆寻找童年回忆...... 我们的任务就是跟你一起发掘新加坡新鲜又好玩的地方，体验不一样的玩乐世界，让2022年过得充实又好玩。准备好了吗？一起享受年假吧！

挑战极限嗨翻天

Adventure HQ等你来一试身手，挑战极限！（图／新报业媒体提供）

挑战垂直滑梯、攀登摩天大楼、攀岩、洞穴探险...... 来到设在卡迪内政团队战备人员协会（HomeTeamNS Khatib）这里的Adventure HQ室内探险游乐场，就有一连串精彩探险项目等着你。

Adventure HQ是本地最大规模的室内探险中心，设有10种探险装置，访客可根据自己的体能，挑战不同的探险项目。比如4.5层楼高、14米长的螺旋滑梯，只需3至4秒就能滑到出口；摇晃的摩天大楼，挑战你的平衡能力和胆量；垂直滑梯，让你体验自由落体般的急速惊险；165米长的人工洞穴，体验从灯光昏暗的洞穴中“逃生”的刺激感觉；本地最大的室内绳索障碍道，在离地15米的半空中完成走单杠、过吊桥、横向攀岩等障碍；室内空中滑翔机，体验从233米长的高空滑索急速滑翔的快感。

空中滑翔机带你展开探险旅程。（图／新报业媒体提供）

除了以上项目，你还可尝试挑战体能的Ninja Course障碍道、如踩着云朵登高望远的Cloud Climb，以及空中绳网隧道Adventure Trail等。

Adventure HQ

门票：$32起

开放时间：星期二至星期日(包括公共假日）上午10时至晚上10时

地点：HomeTeamNS Khatib, 2 Yishun Walk, Singapore 767944

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够胆你就来！

神秘的地狱博物馆等你来一探究竟！（图／Journeys Pte Ltd提供）

这里有灵堂、有棺木、有骨灰瓮，甚至还有十殿阎罗！全球首个地狱博物馆，你可够胆来参观？

地狱博物馆就设在我们熟悉的虎豹别墅内，它于去年10月28日正式开幕，原先的“十殿阎罗”展区如今并入地狱博物馆，馆区总面积超过3800平方米，是全球首个这类型的地狱博物馆，让访客透过沉浸式的体验，探索死亡与来世的奥秘。

博物馆共分10个展区，包括天堂与地狱、拜祭和丧礼习俗、宗教解读来世、神像雕塑等。走进其中的“十殿阎罗”展区，阴森森的地狱场景让人不寒而栗，非常考验你的胆量哦！不过经过整修的展区如今增设了冷气设备，让你能够舒舒服服地走一趟“地狱之旅”。

重游“十殿阎罗”展区，去“鬼门关”走一遭！ （图／新报业媒体提供）

除了自行游览，你还可报名参加虎豹别墅举办的各种导览活动，比如“虎豹别墅里的秘密生活（The Secret Life of Haw Par Villa）” ，这个别开生面的表演式导览以互动方式带你探访地狱博物馆的多个展区，让你获得更生动的“地狱”体验。

除了地狱博物馆，虎豹别墅还有很多景点值得一游，千万别错过啦！

虎豹别墅（Haw Par Villa)

公园

门票：免费

开放时间：每天上午9时至晚上10时（最迟入园时间晚上9时30分）

地狱博物馆

门票：成人$18, 儿童$10

开放时间：星期二至星期天，上午10时至晚上6时（最后入场时间下午5时）

地点：262 Pasir Panjang Road, Singapore 118628

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梦幻世界 秒回童年

超梦幻的粉红世界，新加坡最新网红打卡地。（图／新加坡冰淇淋博物馆提供）

还记得威利·旺卡的“巧克力工厂”吗？来到位于冰淇淋博物馆，你仿佛走进一个有如“巧克力工厂”般的梦幻世界。铺天盖地的粉红色，更是让来参观的女性朋友少女心爆棚。加上秋千、蹦床、糖果池...... 让人一秒回归童年。

这家源自美国的博物馆，当年在纽约等地开放时，爆红网络，成了时尚人群的打卡必到之处。它的名人粉丝包括碧昂丝、大卫·贝克汉姆和凯蒂·佩里。

新加坡的冰淇淋博物馆设在Dempsey，占地6万平方尺，于去年8月开幕，里头共有14个以冰淇淋为主题的装置艺术，有些还带有互动元素。这里的 “彩虹洒水池”（Sprinkle Pool）是冰淇淋博物馆有史以来最大的一个，是你自拍美照的最佳地点。“粉黄森林” （Banana Jungle），由千万条香蕉模型组成缤纷糖果色的梦幻场景，任你和朋友家人在其中快乐嬉戏。 “龙头游乐场”，这可是新加坡人独有的记忆，让所有童心未泯的人们都陶醉其中。

和闺蜜一起享用粉红冰淇淋，少女心瞬间爆棚。（图／新加坡冰淇淋博物馆提供）

尽情玩乐之余，你还可到零售店挑选好吃的零食及礼品，在咖啡馆享用冰淇淋，或在酒吧小酌。



新加坡冰淇淋博物馆（Museum of Ice Cream Singapore）

门票：成人$38起，2岁及以下免费

开放时间：星期四至星期日，上午10时至晚上10时

地点：100 Loewen Road, Singapore 248837

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深藏不露的“妈妈店”

儿时熟悉的“妈妈店”又回来了？（图／Mama Diam提供）

看门面，明明是很多国人记忆中的Mama Diam（妈妈店），熟悉的杂货店陈设、五颜六色的古早味零食，还有再现儿时生活的“妈妈店” 壁画。但是推开店里的书架，你会霍然发现原来这里还是酒吧的入口，这家“妈妈店”可真是深藏不露啊！一墙之隔，它巧妙地融合了复古与现代。

置身在它的杂货店部分，你仿佛坐上时光机，瞬间穿越到上世纪七十到八十年代，周围挂满童年最爱的零食和玩具，还有组屋楼下常见的蓝瓷砖桌凳。可是这里真的不是杂货店哦，酒吧才是它的真实身份。

隐藏在“妈妈店”里的现代风酒吧。（图／Mama Diam提供）

藏在里面的酒吧整体上走现代设计路线，是时下年轻人最喜欢的调调。这家酒吧调制的鸡尾酒可是远近闻名哦，色彩缤纷的饮品配上古早零食，看了就让人心动。配合“妈妈店”的主题，酒吧售卖的餐食也融入本地风味，比如说药材肉骨茶乌冬面、松露蘑菇云吞、五花肉叉烧Taco等。

第一次来这里，不妨尝尝的“镇店”美食—— 9 Bites of Wonder，一次品尝酒吧的九种超人气美食！盛放美食的食器是一个多层木架，很有艺术感。怎么样，你是不是迫不及待要来探店了呢？

Mama Diam

营业时间：星期一至星期天，下午5时30分至晚上10时

地点：38 Prinsep Street, #01-01, Singapore 188665

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工艺与甜品的文化碰撞

集零售与咖啡文化与一体的体验店。（图／Bynd Artisan + Sunday Folks爱雍体验店提供）

Bynd Artisan + Sunday Folks联合推出的体验店坐落于爱雍·乌节（ION Orchard）商场。它梦幻般地结合了零售与咖啡文化，传递了皮革制订精品店Bynd Artisan和手工甜点店Sunday Folks所共同热爱的工匠精神，为你带来独具一格的品牌体验。

踏入店门的那一刻，你就能立刻远离一天繁忙都市生活的喧嚣，展开沉着心灵的旅程。在过程中，你会更加了解Bynd Artisan引以为傲的手工定制皮革与纸质礼品，在手工工作坊学习新技能，然后再搭配一杯特色咖啡，品味Sunday Folks的时令冰淇淋。

在素雅别致的环境中，和朋友一起品味手工甜点。（图／Bynd Artisan + Sunday Folks爱雍体验店提供）

体验店通过精心策划的商品，诱发每位游览者的感触。其中的“感恩角”（Gratitude Corner）是对Bynd Artisan品牌文化的延伸，能让每位新老顾客了解品牌为社区创造更多美好意义的使命。农历新年将至，该店还特别举办有奖促销活动，并推出多款春节糕点。现在就去体验吧！

Bynd Artisan + Sunday Folks爱雍体验店（Bynd Artisan + Sunday Folks ION Experience Store）

营业时间：星期一至星期日，上午10时至晚上10时

地点：2 Orchard Turn, #04-11, Singapore 238801

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新世界尽头 别样艺术旅程

“新世界尽头”是一场语音导览的艺术之旅。（图／OH Open House Ltd提供）

你过去曾经参加过哪种形式的历史之旅呢？或许是游走在邻里的地标间，由导览解说这里的历史背景和曾发生的轶事？“新世界尽头”由本地电影、音乐、戏剧和视觉艺术领域创意十足的人士精心打造，带给你沉浸式游览新体验。

“新世界尽头”导览之旅不仅能让你沉浸在历史中，更将牵动你的情绪，开启一段情感之旅。旅程生动地融合故事、历史、艺术和文化，让新加坡的历史重现眼前。

“新世界尽头”语音导览之旅带你领略新加坡的历史与文化变迁。（图／OH Open House Ltd提供）

你将通过主人翁Rosa和Kiran的视角看尽新加坡的变迁，体验重大的事件如何彻底改变普通人的生活。在这个别样的艺术旅程中，跟随语音导览，来一次沉浸式的感官体验吧！

新世界尽头（OH!Stories: New World’s End）

门票：每张$35

营业时间：星期五至星期日及公共假期，下午5时30分至晚上10时

地点：85 Desker Road, Singapore 209646

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精酿啤酒之旅 尝鲜玩味

Brewlander的精酿啤酒是许多本地人的心头爱。（图／Robin Thang提供）

本地气候长年炎热，在酷暑难当的时候，来一瓶清爽消暑的啤酒是许多人的最爱。近年备受欢迎的精酿啤酒（craft beer），以小产量、口味多为特色。但，你可知道精酿啤酒的制造过程？本地精酿啤酒厂Brewlander因创始人对啤酒的热爱而应运而生。品牌一直保持着享受乐趣、挑战极限的初心，只购入优质麦芽、啤酒花和酵母，让本地爱好者品尝到更多元的啤酒风味。

Brewlander特别为啤酒爱好者策划了时长1小时45分钟的精酿啤酒之旅。在这趟旅程中，你将亲临啤酒厂，一边品尝着饮料，一边跟随导览的解说，近距离了解精酿啤酒的制造。你甚至还可以亲自品尝某些酿造啤酒的原料，获得更深刻的感官体验。

你将有机会近距离感受啤酒的制作工艺。（图／Jeremy Lau提供）

一路的旅程将在品酒室画下句号，在这里，你将会品尝到Brewlander精选的系列生啤酒（供品尝的啤酒种类视供应情况而定），给你最新最鲜的味觉体验！

Brewlander精酿啤酒之旅（Brewlander Brewery Tour）

门票：每张$53.50

开放时间：农历新年后每逢星期六（具体时间请查阅Brewlander官网）

地点：21 Tuas West Drive, #02-02A, Singapore 638411

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走进玩具博物馆 重拾童真

MINT玩具博物馆的藏品充满童趣。（图／MINT玩具博物馆提供）

小时候你最珍爱的玩具是什么？或许你曾经听说过，本地有一座专门用来展出怀旧玩具收藏品的世界级博物馆——MINT玩具博物馆。

MINT玩具博物馆成立至今收藏了超过5万个，来自40多个国家的怀旧玩具与物品，并展出了其中最有看头的8500件，并以“外太空”和“著名卡通或漫画人物”等各具吸引力的主题展示，勾起你的回忆。

令人眼花缭乱的玩具根据不同的主题陈列展出。（图／MINT玩具博物馆提供）

MINT玩具博物馆还即将贴心推出虚拟展览，采用数字互动的形式，向众多访客栩栩如生地展示“收藏品”（Collectables）和“童年挚爱”（Childhood Favourites）这两大主题的核心展览。足不出户就能亲身体验，包括动画剪辑、导览旁白和迷你游戏在内的诸多环节，同时通过360度的虚拟环境，探索历史可追溯至1840年代的复古玩具。

置身怀旧玩具和民间游戏之中，释放内心的少年，一起放飞童真吧！

MINT玩具博物馆（MINT Museum of Toys）

门票：每张$15起

营业时间：星期二至星期日，上午9时30分至晚上6时30分（最迟下午5时30分入场）

地点：26 Seah Street, Singapore 188382

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【本文由新加坡旅游局和新报业媒体呈献】