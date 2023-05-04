在菲律宾宿务 溪降绝美瀑布 亲近温柔鲸鲨

菲律宾宿务是大自然的瑰宝。岛中央被茂密的森林覆盖，有美如仙境的瀑布；沿海地区的海水如蓝宝石般清澈，是浮潜和潜水爱好者的天堂。作者从岛西一个叫巴迪安的村子展开探险之旅，参加紧张刺激的溪降活动，在南部小镇奥斯洛布与鲸鲨共游，最后以薄荷岛的悠闲时光告别宿务。

我把防水袋往身后一甩，跳上摩托车。司机见我坐稳后，左脚踩一下换挡器，右手扭一扭油门，迅速往斜坡上飞驰而去，我的心随之飞起。摩托车沿着山里蜿蜒曲折的小路上上下下，越爬越高。那条窄小的路仅有约一尺半宽吧，早上的那场大雨还未蒸发，滋润着粗糙的小路和大地。“轮胎的花纹最好深深的”我心想，我不想连人带车滚下山。



摩托车在一栋三层楼高的塔楼旁停下。眼前一片绿，塔尼翁海峡在远处闪闪发亮。我走上塔顶，心情忐忑，工作人员熟练地替我穿上安全带，再把我牢牢地扣上滑索。

“准备好了吗？”他问。我紧张地点点头，这回插翼难飞了。他用力一推，咻一声，我如老鹰般飞了出去，稳健地在天空翱翔。双脚悬在空中，脚下一片绿葱葱。“呜呼！”我振臂一呼，畅快、自由地。我飞跃一个山谷，省下了45分钟的脚程。