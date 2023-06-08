海洋峡谷沙漠古城 梦幻多彩摩洛哥

飞越印度洋来到大西洋岸边，骑着骆驼走进撒哈拉大沙漠，迷失在蓝色山城与红色峡谷；在色彩纷呈的皇城爱上马赛克；在布满狭窄巷弄的古城中，感受新与旧、静与动，深怕一个回头，就坠入天方夜谭的梦境……摩洛哥，就这样让人情迷。

摩洛哥王国位于非洲西北部，西临大西洋，北隔直布罗陀海峡与西班牙相望，东北濒临地中海，向来被称为“北非花园”。

我们从卡塔尔首都多哈转机，来到以电影《北非谍影》而闻名的摩洛哥第二大城市卡萨布兰卡（Casablanca），见识了大西洋岸边的城市风情。由前国王哈桑二世发起并捐资筹建的哈桑二世清真寺以及附近的海滨大道，是这个城市最时尚美丽的地方，对着大西洋的蓝天大海，远处的白色灯塔，一波波海浪冲上岸堤，汹涌波涛夹着清凉海风，非常惬意。

接着，南下翻过阿特拉斯山脉（Atlas Mountains），景色全然改观。起初沿途还看到森林雪山，一下山谷便是沙漠边缘的盐碱地和绿洲。来到撒哈拉沙漠东部门户梅尔祖卡（Merzouga），骆驼队已在等候，原来司机忘记通知我们，原定隔天进沙漠的行程改在当天下午，我们没有心理准备，惊慌失措下，惊叫着骑上高大的骆驼，在一望无际的沙漠里行走了两个半小时，直到入住沙漠营帐区。