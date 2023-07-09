说起赏樱花，多数人的第一反应是去日本。其实还有一个赏樱胜地，就在泰北。



每年11月到2月为泰国凉季，是泰国旅游与赏花最宜人舒适的时候，随着气温逐渐下降，我们可在泰国清迈、清莱等山区欣赏樱花盛开的美景。当粉色花朵盛开，漫山遍野，一片粉红花海，真是美不胜收。这些在泰国常见的樱花是“花旗木”与“虎皇后”这两个品种，与自日本引进的日本樱花混合种植而成，主要有深粉红色及浅粉红色。

今年1月，为了赏樱拍鸟，我与朋友来到清迈。樱花期只有短短的20天，我们到时，樱花已开了一星期。我们直接去安康山（Doi Angkhang）赏樱及拍鸟。园区樱花逐渐盛开，满目灿烂。虽然游人川流不息，大家都流连忘返，忙着摆姿势拍照；还有鸟儿纷纷来采食樱花蜜，樱花树上十分热闹。