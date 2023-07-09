到泰北拍樱摄鸟 订户梁金菊／图文（退休中学美术教师）发布 / 发布 / 2023年7月9日 5:00 AM 蓝翅希鹛专注地看着樱花。 罕见白头短脚鹎出现在樱花上觅食。 白头短脚鹎专心吸食樱花蜜。 雄黑胸太阳鸟站在樱花枝头。 雌黑胸太阳鸟倒挂吸蜜。 雄蓝喉太阳鸟在樱花丛中飞翔觅食。 蓝喉太阳鸟站在浅粉红色樱花上准备吸食花蜜。 银耳相思鸟站在樱花丛中。 绿翅短脚鹎转头吸蜜。 雄白点翅拟蜡嘴雀吃樱花花瓣。 纹背捕蛛鸟不捕蛛，来吃樱花蜜。 雌橙腹叶鹎被樱花包围。 暗绿绣眼鸟配红花，相得益彰。 灰腹绣眼鸟在考虑要吸食哪一朵花。 蝴蝶及樱花。字体大小:小中大说起赏樱花，多数人的第一反应是去日本。其实还有一个赏樱胜地，就在泰北。每年11月到2月为泰国凉季，是泰国旅游与赏花最宜人舒适的时候，随着气温逐渐下降，我们可在泰国清迈、清莱等山区欣赏樱花盛开的美景。当粉色花朵盛开，漫山遍野，一片粉红花海，真是美不胜收。这些在泰国常见的樱花是“花旗木”与“虎皇后”这两个品种，与自日本引进的日本樱花混合种植而成，主要有深粉红色及浅粉红色。今年1月，为了赏樱拍鸟，我与朋友来到清迈。樱花期只有短短的20天，我们到时，樱花已开了一星期。我们直接去安康山（Doi Angkhang）赏樱及拍鸟。园区樱花逐渐盛开，满目灿烂。虽然游人川流不息，大家都流连忘返，忙着摆姿势拍照；还有鸟儿纷纷来采食樱花蜜，樱花树上十分热闹。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 光影 樱花