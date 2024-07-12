使用一个新加坡电子钱包 扫码游遍中国等地区

过去，到中国旅游没有支付宝或微信APP，在小吃街、小商铺消费，就难以进行无现金交易。但在上个月，谢凯祥（34岁，高级经理）到上海和周边景点旅游，却体会了只用一个新加坡电子钱包，便能“扫”遍大街小巷，吃喝玩乐任我行的便利和乐趣。

谢凯祥在分享旅游经验时透露：“以前去中国旅游，大商店可以使用国际信用卡，但在街边小吃或小摊贩处，没有支付宝APP，就很难实现无现金交易。但现在有了Changi Pay，可以在中国使用并且可以扫Alipay QR码来付款，还能享受更优惠的汇率，无需手续费。我在这次旅行中只用了Changi Pay电子钱包，扫遍大小商贩，体验无现金旅游中国的乐趣，通行无阻！储值不够时，随时可用PayNow来充值，不仅提供了极大的便利，还让我更加深入地体验到当地的文化和生活方式。”

以下就让谢凯祥分享自己的一周行程，看他如何全程使用Changi Pay。凡是可用Alipay的地方，就可以用Changi Pay扫码交易。



【第一天：抵达上海】

通过Changi Pay，在上海外滩的晚餐尽管花费超过200元人民币，无需付3％手续费。（图/受访者提供）

在抵达上海浦东国际机场后，我立即打开了我的Changi Pay电子钱包，并找到了一家设有Alipay QR码售票亭，轻松购买了上海地铁的车票，前往市中心。抵达预订的酒店，我办理了入住手续。

晚上，我在外滩的一家餐厅用餐，一次性消费超过200元人民币（约合37新元）。由于使用Changi Pay付款，我不需要支付3％的手续费。而微信和支付宝APP在单笔消费超过200元人民币时需要缴付3％的手续费，Changi Pay则免手续费使其比信用卡、微信和支付宝APP更占优势。

【第二到第四天：魔都探秘，迪士尼乐园和上海夜景】

到上海中心大厦看夜景，也可使用Changi Pay买票入场。（图/商家提供）

第二天，我参观了上海博物馆和上海科技馆，现场购买门票都能使用Changi Pay付款，非常方便。午后，我也在接受Alipay付款的售票处，顺利购票乘坐黄浦江游船，欣赏两岸美景。

第三天，我前往上海迪士尼度假区，不但在购买门票和快速通行证使用了Changi Pay扫码付款，甚至在乐园内的各种纪念品店和餐饮店都能使用它来付费。

到了第四天，我在酒店附近的一家餐厅吃上海传统早餐——小笼包。然后，到上海充满艺术气息的田子坊逛到傍晚。

晚上，我到世界第三高楼——上海中心大厦使用Changi Pay买票入场，把上海美丽的夜景尽收眼帘。

这四天的旅程都在使用Changi Pay消费，无需用到现金或信用卡。

【第五天：杭州西湖】

“打车”去杭州著名的西湖景区，我也可用Changi Pay轻松支付德士费。（图/商家提供）

今天我到达了杭州，乘坐德士前往了杭州著名的西湖景区。幸运的是，当地的司机都接受Alipay QR码付款，所以我能够使用Changi Pay轻松地支付德士费。更棒的是，Changi Pay让我能够享受更优惠的汇率，而且无需支付任何手续费。

在湖边的餐厅我还用了Changi Pay轻松支付了一顿美味的晚餐。

【第六天：朱家角】

在朱家角搭乘游船欣赏美景，船夫们皆可接受Changi Pay付款。（图/受访者提供）

今天，我游览了江南园林朱家角古镇。在这里，我利用Changi Pay轻松购买了景点门票，并在古镇内的小商店中使用Changi Pay消费。除了游览朱家角古镇外，我乘坐了传统的扁舟游览了水乡风光，船夫们也都接受Changi Pay付款。

在朱家角城隍庙，我还发现募捐箱贴有Alipay捐款的QR码，这意味着Changi Pay在中国的各地广泛接受，让我感到非常便利。

【第七天：返回上海市区及新加坡】

设置Changi Pay账户后，谢凯祥在上海旅游的所有消费都以扫码支付。（图/受访者提供）

总结我的旅程，Changi Pay无处不在，无论是高级餐馆、街边小吃摊、德士还是游船，都可以方便地使用。

Changi Pay除了提供支付的便捷，凡累积海外消费满500新元，还能获得50新元的Changi Pay电子礼券，简直让我满载而归。

Changi Pay实现无现金交易

Changi App里的Changi Pay电子支付服务可让新加坡人无需下载其他APP，就可通过Changi Pay在中国和其他国家的Alipay+等商户付款。简单来说，这就像在新加坡使用PayNow一样方便。你只需预先充值电子钱包即可，无需担心现金不足或额外的手续费，也不怕有哪些地点不能使用信用卡付款带来的不便。

用电子钱包Changi Pay的好处

凡可用支付宝或Alipay+交易的商家，都可接受Changi Pay。（图/商家提供）

总结使用Changi Pay的好处包括：

1.具竞争力的汇率：使用Changi Pay在国外支付，将根据Changi Pay反映的汇率支付相应的新元款项。

2.免交易附加费：比信用卡划算。

3.接受度高：数百万家中国和其他国家的商家接受Alipay+，用户可以通过Changi Pay进行付款，享受与当地人一样的便利.

4.获赠电子礼券：从现在起至2025年3月31日，累积海外消费满500新元，即可以获得50新元的Changi Pay电子礼券。

5.赚取奖励积分：Changi Pay也可在新加坡樟宜机场、星耀樟宜和樟宜我爱购iShopChangi.com使用，并且赚取樟宜奖励计划会员积分。

6.享独家优惠：每周Changi Pay用户可享受独家购物和餐饮优惠。对于喜爱旅游的新加坡人来说，樟宜机场和Changi App都不陌生，可别错过这些省钱的优惠。

注册简易 使用便利

按照步骤设置即可注册和使用Changi Pay。（图/商家提供）

Changi Pay的注册和使用方法简单：

1.首先，在App Store（iOS苹果手机）或Play Store（Android安卓手机）下载Changi App。

2.打开Changi App，点击屏幕上方的“Wallet”（电子钱包）图标，即可进入Changi Pay。

3.在Changi Pay的主页面点击“＋”符号，按照指示步骤，注册开设Changi Pay联通Liquid账户。

4.用户可选用指定的PayNow QR或VPA，为电子钱包充值，无需最低充值金额，以便在中国、其他国家，以及新加坡樟宜机场、星耀樟宜和樟宜我爱购iShopChangi.com，轻松消费，进行无现金支付。

欲了解Changi Pay的使用方法，可参看完整视频。

你也能参阅Changi Pay常见问题，了解更多。

旅游中国、马来西亚和澳门之前，预先下载Changi App程序，通过Changi Pay充分享受你的旅游购物新体验，满载而归。

【本文由樟宜机场集团呈献】