步行坐船搭火车 享瑞士湖光山色

瑞士拥有壮丽的高山湖泊景色，是世界各地旅游爱好者的度假胜地。

在旅游业有超过25年经验的中欧航旅（欧洲团）旅游策划高级执行经理赵子晟，23岁就入行，其中有18年在中欧航旅服务。她在26岁开始担任领队，周游欧洲各国，目前已到访世界超过45个国家。瑞士是赵子晟十分喜欢的国家，不仅因景色美，治安良好、交通便利，当地人也十分友善。

赵子晟带本地团到瑞士塔什（Tasch）时半途曾发生旅游巴士故障。她说：“当天正值圣诞节前的平安夜，旅游巴士在近傍晚时分突然故障。虽然佳节临近，经过的当地人仍停车询问我们的状况。最后，团客由热心的当地人分批用私家车送回酒店。”

中欧航旅（欧洲团）旅游策划高级执行经理赵子晟说，瑞士是她十分喜欢的国家，不仅因景色美，治安良好、交通便利，当地人也十分友善。（陈渊庄摄）

与当地人沟通是否有语言障碍？赵子晟说，瑞士有四种官方语言：德语、意大利语、法语和罗曼什语。交通路牌上的文字根据所处地靠近哪个邻国而不同。不过，本地旅客不必担心沟通问题，英语在当地已越来越普及。

观光亮点与登山准备

到瑞士的主要风景区观光，以步行为主。赵子晟提醒，应准备一双舒适的跑步鞋；在瑞士登山，一定要准备至少一件御寒挡风的外套。她说，雪山一年四季被白雪覆盖，山上与山下的温差大，要准备适当的保暖衣物。春与秋季山上的温度约摄氏0到10度，夏季山上的温度介于摄氏5到10度；冬季则可降到摄氏0度以下。

赵子晟说：“第一次到访瑞士，不能错过的城市有卢塞恩（Lucerne, 又称琉森）。这是个临湖小镇，周围有雪山环绕。”她建议人们坐船游湖，景色十分漂亮。若要去周边景点，附近有火车站，十分方便。另外，卢塞恩的商店相当多元，旅客在那里能购买纪念品及著名的瑞士手表等。

卢塞恩（Lucerne，又称琉森）是个临湖小镇。赵子晟建议人们坐船游湖，景色十分漂亮。（中欧航旅提供）

赵子晟特别喜欢瑞士瓦莱州的采尔马特（Zermatt）。她说，整个小镇随处都能见到瑞士的特色小木屋。（受访者提供）

瑞士瓦莱州（Valais）的采尔马特（Zermatt）是赵子晟特别喜欢的小镇。她说：“那里地方不大，几乎没有汽车，而是以步行和电车为主要交通工具。整个小镇随处都能见到瑞士的特色小木屋。生活节奏相当缓慢，让人可以尽情放松心情，忘却忙碌的城市生活。” 她说，冬天到瓦莱州可以滑雪，夏天能远足，而当地十分受欢迎的温泉浴（thermal baths）一年四季都能体验。

搭火车是瑞士观光的亮点。赵子晟推荐搭乘黄金观光列车（GoldenPass Scenic Train）。她说：“列车的玻璃窗为全景式，比普通火车的大，让乘客更好地欣赏沿途美景。若选择搭乘其中的GoldenPass Express快车路线，从茵特拉肯（Interlaken）到日内瓦（Geneva）湖畔的蒙特勒（Montreux）约三小时的路程里，最后20分钟的湖光山色尤其迷人。”

搭乘黄金观光列车是瑞士旅游不能错过的体验，沿途可以饱览当地的湖光山色。（中欧航旅提供）

自然与人文景观皆精彩

由《联合早报》主办、中欧航旅（ASA Holidays）呈献的旅游分享会，将邀请中欧航旅（欧洲团）旅游策划高级执行经理赵子晟着重介绍瑞士适合家庭度假的好去处与美食，分享更多有关采尔马特小镇的人文风情及铁力士山（Mt Titlis）的自然风光。

另一主讲者是本地建筑师、《联合早报》副刊专栏作者和插画家虎威（黄虚怀）。曾留学英国六年，在剑桥大学、约克大学修读建筑学和古迹保留的虎威，将介绍意大利自然风光和城市人文景观，再以精彩的建筑为例子，深度说明意大利城镇的魅力。

早报俱乐部VIP（订户）报名免费，网址：bit.ly/zbviptravel（须登录获取促销代码）。

早报俱乐部会员（非订户）报名费5元，网址：bit.ly/lhzbtravel

▲“瑞士的山，意大利的城”旅游分享会

日期：7月27日（星期六）

时间：下午2时至下午4时30分

地点：报业中心（News Centre, 1000 Toa Payoh North S318994）1楼礼堂