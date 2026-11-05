欧洲局势不稳，日韩玩腻了，中国大陆成为旅游新选择，尤其重庆深受年轻人欢迎。不过，到大陆扫码消费也有学问，如何避开3%的手续费，精明省钱？

到中国旅行，买咖啡、搭车、逛市集，常常只需手机一扫就能付款。不过，对新加坡游客来说，扫码方便，不代表付款没有额外成本。目前，外国游客可将符合条件的国际银行卡绑定支付宝（Alipay）或微信支付（WeChat Pay），也可使用部分境外电子钱包扫码消费。问题在于，绑定国际银行卡付款时，单笔交易超过200元人民币（约38.5新元），平台通常会收取3%的服务费；发卡银行也可能另收外币交易手续费。两笔费用叠加，消费成本便可能增加。

以新加坡银行发行的Visa或Mastercard为例，部分卡的外币交易手续费可达3.25%。如果再加上支付平台的3%服务费，一笔超过200元人民币的消费，就可能承担两种不同的费用。不过，实际收费取决于卡种、交易渠道及适用条款，不能一概而论。

（制图／李会胜）

银联卡优惠助省钱

以YouTrip为例，这类多币种旅游卡可绑定支付宝或微信支付，也能在接受Mastercard的商户直接刷卡。YouTrip本身不收外币交易手续费，但若通过支付宝或微信支付绑定的国际银行卡付款，仍可能被收取平台的3%服务费。因此，游客不应只看旅游卡是否标榜零外币交易手续费，还要确认扫码付款是否另收费。

星展银行的银联白金借记卡（DBS UnionPay Platinum Debit Card）为符合条件的支付宝及微信支付交易提供3%平台服务费豁免，另有人民币消费回赠。不过，消费者仍须留意银行本身的收费、回赠条件及优惠期限。其他银行的银联卡也可能有类似优惠，但不应假设所有银联卡都自动免收费用。

大华银行（UOB）银联信用卡也有类似优惠：符合条件的单笔超过200元人民币的支付宝及微信支付交易，可豁免3%平台服务费，并享有消费回馈。建议读者透过大华银行银联信用卡官方产品页面查询详细资料。

另一种方法，是预先汇款至微信支付余额（也称微信零钱）。星展银行已推出通过DBS Remit向微信支付余额汇款的服务，符合条件的用户可使用银行应用办理，汇款服务不收新元手续费。不过，零汇款手续费不等于零兑换成本，游客仍须比较银行提供的人民币汇率，并确认账户能否顺利完成验证及收款。

抵达中国后，付款时应留意平台显示的金额和手续费；若商家接受直接刷卡，也可比较刷卡与扫码付款的成本。（iStock图片）

大额消费可选刷卡

不少本地人也拥有优信卡（Trust Card）。它也可在中国使用，因为它提供零外币交易手续费（FX fees），能为读者省下不少汇率差价。优信卡最推荐的用法是绑定支付宝或微信支付。不过单笔消费如果超过200元人民币，支付宝或微信支付平台通常会加收约3%的国际卡处理费。此时若购买昂贵的物品，可以尝试询问商家是否支持直接刷实体外卡。结账时确保商家终端支持Visa通道，并明确告诉店员使用当地货币（人民币）结算，避免使用DCC（动态货币转换）而承担高额的额外汇率转换费。

只要是直接刷优信卡实体外卡，或者是其他银行的实体信用卡，无论消费金额是200元人民币、2000元人民币还是更多，都不涉及那3%的手续费。不过，记得先查询清楚，避免坠入DCC的陷阱。

读者出发前，可先下载并设置支付宝、微信支付，绑定银行卡并完成所需身份验证。抵达中国后，付款时留意平台显示的金额和手续费；若商家接受直接刷卡，也可比较直接刷卡与扫码付款的成本。

此外，准备少量人民币现金作为备用仍有必要，以应付手机没电、网络不稳或个别商户无法接受电子付款的情况。总的来说，从绑定旅游卡、使用银联卡到汇款至微信支付，出发前做好功课，消费更方便，也能避免不必要的开销。

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