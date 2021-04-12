La Clique马戏团歌舞表 5月起登陆本地舞台

屡获“Olivier Award最佳娱乐大奖”殊荣的La Clique马戏团歌舞表演将首次登陆新加坡！

融合了马戏团，喜剧和现代歌舞表演的La Clique，自 2004 年首次演出以来就取得好口碑，分别在爱丁堡、墨尔本、纽约和悉尼等城市取得亮眼成绩。

该表演将于5月29日至7月18日在滨海湾金沙剧院（Marina Bay Sands，Sands Theatre）进行为期八周的演出。每周八场演出，周末时也将加设下午场。

这也将是该场地自去年四月份阻断措施实施以来，首场国际的戏剧演出。

360度沉浸式体验

《La Clique》将为观众带来哦360度沉浸式体验（官方提供）。

为配合人數限制的250位来宾，该场地将转变为一个沉浸式360度空间，每个座位都可清楚地观赏舞台上的所有动作，充满了惊心动魄的瞬间。

La Clique为了能让各个年龄层观赏，于本地准备了丰富的表演阵容——其中包括杂技轮滑 二人组 The Skating Willers，吞剑者和救火者 Heather Holliday，令人目结舌的杂技演员 Stephen Williams 表演 La Clique 的著名“浴男孩” 例行节目，以及专业的呼啦圈演员和艺人Lisa Lottie。

这些令人叹为观止的表演项目将由世界著名的歌舞表演艺术家兼词曲作者MC Bernie Dieter主持，她被媒体誉为“无可争议的朋克歌舞女王”。

防疫措施

为了确保所有观众的安全与健康，金沙剧院将在每一次的演出开始前、中段和结束后采取几种措施。

其中包括通过 TraceTogether应用程序进行体温检测和SafeEntry签入，场地的逐步清 洁和消毒；安全距离大使也将到场巡视以确保现场观众遵守安全距离防疫措施。

这项开创性的节目是由Unusual Entertainment、Sliding Doors Entertainment和Marina Bay Sands联合制作。

有关 La Clique 的更多详细信息，请上网www.lacliquetheshow.com、UnUsUaL或MBS官方网站查询。

La Clique马戏团歌舞表演

购票方式：

票价： $188* （VIP - 包括 一杯香槟） 、 $138*（Cat1） 、$ 98*（Cat2）【* 未包括$4行政费】

日期： 29/05/21 - 18/07/21

时间： 周二至周五–晚上 8 点 ； 周六至周日– 下午 4点30分、晚上 8点

地点：滨海湾金沙剧院（Marina Bay Sands，Sands Theatre）

* 由于座位安排，门票只能成对购买，每笔交易最多可购买 8 张门票。