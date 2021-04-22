这些生活中的小确幸 你都捕捉到了吗？

有人认为，快乐莫过于一场期盼已久的出国旅行，欣赏异域的秀丽风景，感受不一样的文化特色。

不幸的是，冠病疫情让大部分本地人“困”在新加坡，过着日复一日的生活。

一项调查显示，自冠病疫情以来，70%的受访者更会感激生活中的小确幸。

不过，生活的压力如同千斤重，让人喘不过气来，享受生活中的小确幸成为一种奢侈。48%的受访者认为，平时没有足够的时间享受小确幸。

在阳光下读一本自己喜爱的书，是一种生活的小确幸。（图/Pixabay）

这项调查是世界小型奢华酒店集团（SLH）在4月8日展开，6000名来自新加坡、英国、澳大利亚以及美国的成人参与调查，包括1000名新加坡人。调查揭晓了50种不用花大钱就能带给人们快乐的小事。

新加坡受访者最喜爱的小确幸前五。（ChartCube）

在受访的1000名新加坡人心中，排名前三的小确幸分别是享用一顿丰盛的晚餐、听一首喜爱的歌，以及领薪水。

享用丰盛的晚餐、听一首喜爱的歌和领薪水是新加坡受访者心中排名前三的小确幸。（图/Pixabay）

生活中的小确幸 男性女性大不同

调查显示，女性似乎更会发现和享受生活中的小确幸。

女性受访者喜爱的小确幸比男性受访者要多得多。

四成以上的女性受访者认为一顿丰盛的晚餐、听喜爱的音乐、领薪水和睡在舒适的大床上是她们喜爱的小确幸。

而只有丰盛的晚餐这一小确幸受到四成以上男性受访者的喜爱。

多达27项小确幸受到三成以上女性受访者的喜爱，而只有6项受到三成以上男性受访者的喜爱。

女性似乎更会发现和享受生活中的小确幸。（图/Unsplash）

另外，男性和女性对小确幸的喜爱度大不相同。很多女性受访者热衷的消遣活动，却并不受男性受访者的喜爱。

三成女性受访者热衷于做漂亮的发型，只有13%的男性受访者对做发型感兴趣。

超过三成的女性受访者喜欢享用蛋糕，只有17%的男性受访者认为蛋糕是生活的小确幸。

睡在一张非常舒适的大床上受到约四成女性受访者的喜爱，却只受到不到四分之一男性受访者的喜爱。

男性和女性喜爱的小确幸大不相同。（图/Unsplash）

享受生活中的小确幸有多难？

大部分人都渴望享受美好的闲暇时光。然而，繁忙的生活却阻碍很多人追寻小确幸，比如过于繁重的工作、须照顾孩子等。

48%的受访者认为平时没有足够的时间享受小确幸。

48%的受访者觉得工作是获得快乐的主要阻碍。

21%的受访者认为，为人父母使他们没有太多时间去享受小确幸，但如果有机会，他们会更加珍惜快乐时光。

超过70%的受访者认为“生活总是过于复杂”。

学会和生活握手言和，生活中还有很多小确幸等着我们去发现和享受。（图/Unsplash）

的确，生活不易，千千万万的人为了生活而奔波劳碌，闲暇的时光还没来得及好好享受，就很快从指缝中溜走了。

沉浸于忙碌生活的人们，也许都忘了，生活中原来还有这么多小确幸。

学会和生活握手言和，找机会放慢步伐，生活中还有很多小确幸等着我们去发现和享受。