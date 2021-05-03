首位踏足太空女宇航员为乐高新品揭幕

乐高积木种类繁多，各系列主题分明各自精彩，长期玩家通常都会选择其中一些进行收藏。

我的收藏种类有：Lego Creator Modular Buildings、Technics（大型的都喜爱）和无心插柳的一个主题—— 太空梭。

从太空飞艇到太空梭

我人生第一套和太空相关的乐高是1992年推出的Lego System 6984 Galactic Mediator。这艘太空飞艇虽然属于幻想类，但是从双层甲板，到中段的活动空间，再到后端的太空车存放空间，设计上都和现实太空梭有类似的结构。这艘太空船属于Lego Space系列里Space Police II的最大模型，共395个乐高积木。

1992年推出的Lego System 6984 Galactic Mediator, 至今造型仍属经典。（取自网络）

1995年的Lego System 6339 Shuttle Launch Pad开始从虚构走向真实，而2003年的7470 Space Shuttle Discovery和2011年的10231 Shuttle Expedition更是为现在的按比例打造太空梭做了很好的铺垫。1230个乐高积木组成的Shuttle Expedition虽然并不是按任何NASA的太空梭原比例打造，但是却是其中一艘最早与NASA合作的乐高模型，所以非常关键

2011年的10231 Shuttle Expedition造型和体积上也让人眼前一亮。（取自网络）

10283 LEGO NASA Discovery Space Shuttle

2021年4月1日，乐高推出比照NASA Space Shuttle Discovery STS-31推出由2354个乐高积木组成的10283模型，并请来在1990年四月参与STS-31任务的女宇航员Dr Kathy Sullivan进行揭幕。

这艘太空梭服务于1984至2011年间，共出行任务39次，在太空时长1年22个小时39分钟又33秒。它最有名的其中一次任务就是在1990年四月升空，并将哈勃空间望远镜（Hubble Space Telescope）放到太空中，至今已运作31年。

10283 LEGO NASA Discovery Space Shuttle。（乐高提供）

这个乐高模型有哪些特点？

机舱门打开后，机械手臂能将哈勃空间望远镜伸出。 太空梭轮子能收放，在飞行与降落间呈现不同状态。 哈勃空间望远镜的快门和太阳能板能移动。 驾驶舱能打开，里面可见双层的甲板空间。 21cm高、54cm长、34cm宽，随时成为家里最特出一道风景。

10283 LEGO NASA Discovery Space Shuttle充满惊喜。（照片/刘永健）

另一个让人耳目一新的是，除了发布最新模型，这次乐高也请来执行过任务的宇航员进行揭幕。Dr Kathy Sullivan在专访时表示，乐高很精细地对太空梭进行设计，并将许多空间真实呈现。例如，在甲板侧采用双层设计，而在真实的太空梭中，宇航员在一楼进行工作和飞行，而下一层用来睡觉。

她也在受访时表示，除了飞行，她也必须参与哈勃空间望远镜的制造。从寻找零件到参与制作，能参与其中让她感到骄傲。

前些日子与另一个乐高粉丝聊起太空系列，他说虽然体积都偏大，且造型并不如买跑车或建筑华丽，但是放在书房别有一番气质。

看来是时候整理书房了。

10283 LEGO NASA Discovery Space Shuttle已上架。若对系列有兴趣，还可参考另外几套如21321 International Space Station和10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander。

喜欢太空系列也可以考虑入手21321 International Space Station和10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander。（照片/刘永健）